Tocvan Ventures beginnt Bohrarbeiten auf Gold-Silber-Projekt Pilar

Calgary, 15. Dezember 2021 - Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) freut sich, den Beginn der Bohrarbeiten in seinem Gold-Silber-Projekt Pilar in Sonora, Mexiko, bekanntzugeben. Aufbauend auf den erfolgreichen Bohrprogrammen der Phase I und II (Abbildung 1), sind Bohrungen über 5.000 bis 8.000 Meter zwischen jetzt und Juli 2022 geplant. Die Arbeiten werden sich auf weitere Step-Out-Bohrungen entlang des Trends Main Zone und des neuen Trends 4-Trench konzentrieren. Um die Triple Vein Zone besser bewerten zu können, werden auch hier weitere Explorationsbohrungen durchgeführt. Oberflächennahe Explorationsarbeiten finden derzeit in wichtigen Zielgebieten statt, und Schlitzproben aus dem jüngsten Grabungsprogramm wurden zur Analyse übermittelt.- Bohrungen der ersten Phase über 3.500 Meter sind für das erste Quartal 2022 geplant, gefolgt von weiteren Bohrungen von bis zu 4.500 Metern- Die Bohrungen umfassen:o Step-Outs der Erweiterungsziele in der Main Zone§ JES-21-43: 35,1 m mit 0,66 g/t Au§ JES-21-47 : 47,7 m mit 0,75 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag§ JES-21-50: 39,7 m mit 0,96 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Auo Step-Out- und Explorationsbohrungen entlang des Trends 4-Trench§ JES-21-53 : 15,3 m mit 1,1 g/t Au - New Trend 4-Trencho Explorationsbohrungen entlang der Zone Triple Vein§ Vier handwerkliche Anlagen an der Oberfläche und unter Tage über einen 200 Meter Streichen mit Oberflächenproben von bis zu 4,5 g/t Au und 735 g/t Ag.Wir sind begeistert, wieder in Pilar zu bohren, kommentierte Brodie Sutherland, VP Exploration. 2021 war ein wirklich erfolgreiches Jahr für uns, und wir freuen uns darauf, bei der weiteren Auswertung der potenziellen Größe des Mineralisierungssystems in Pilar auf diesem Erfolg aufzubauen. Grabungen wurden bereits abgeschlossen, Bohrarbeiten finden derzeit statt, und wir erwarten, dass 2022 ein sehr aktives Jahr in Pilar sein wird. Die Bohrungen werden über die Weihnachtszeit hinweg kurzfristig eingestellt und im neuen Jahr wieder aufgenommen werden. Wir erwarten Ergebnisse aus den Grabungen Mitte Januar, die ersten Bohrergebnisse werden kurz danach folgen.Video-Update aus Pilarhttps://www.youtube.com/watch?v=Ywpuh45jhDUhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63208/2021-12-15PressRelease-Drilling-Final_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1. Planansicht der besten Bohrlöcher aus dem Jahr 2021 und der wichtigsten Zielgebiete für die bevorstehenden Arbeiten.Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales Projekt mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Zonen Main, North Hill und 4 Trench bezeichnet. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Bis dato wurden mehr als 22.700 Bohrmeter absolviert. Nennenswerte Ergebnisse sind nachstehend angeführt:- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 39,7 m mit 0,96 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,0 g/t Auo 47,7 m mit 0,75 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ago 29 m mit 0,71g/t Auo 35,1 m mit 0,66 g/t Au- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ago 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0g/t Au und 12 g/t Ago 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag- Historische Kern- und RC-Bohrungen von 17.700 m. Zu den Höhepunkten gehören:o 61,0 m mit 0,8 g/t Auo 16,5 m mit 53,5g/t Au und 53 g/t Ago 13,0 m mit 9,6 g/t Auo 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t AgDie Ergebnisse der Boden- und Gesteinsproben aus nicht erbohrten Bereichen weisen darauf hin, dass die Mineralisierung sich in Richtung Südosten der Zonen Main, North Hill und 4-Trench erstreckt. Im Zuge jüngster Oberflächenexplorationen wurden drei neue Zielgebiete abgegrenzt: Triple Vein One, SE Vein One und 4 Trench Extension.Brodie A. Sutherland, P.Geo., VP Exploration bei Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.Die RC-Splitterproben wurden zur Aufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das Labor von ALS in North Vancouver versandt. Die Anlagen von ALS in Hermosillo und North Vancouver sind gemäß ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Goldgehalte wurden anhand einer Brandprobe (50 g Nenngewicht) mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie ermittelt. Goldgehalte über dem Grenzwert (10 g/t) wurden anhand einer Brandprobe und gravimetrischen Methoden untersucht. Die Gehalte an Silber und anderen Elementen wurden mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren und abschließender ICP-Analyse bestimmt. Silbergehalte oberhalb des Grenzwerts (100 g/t) wurden unter Verwendung eines erzhaltigen Aufschlusses mit vier Säuren und ICP-AES-Analyse erneut untersucht. Im Rahmen des robusten QA/QC-Protokolls des Unternehmens werden Kontrollproben, also zertifizierte Referenzproben und Leerproben, systematisch in die Probencharge gegeben und analysiert.Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 32 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, sich in zwei faszinierende Projekte in Sonora (Mexiko) einzukaufen: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Management bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.Brodie A. Sutherland, VP Exploration950-736 6 Ave SWCalgary, Alberta T2P 3T7Telefon: 403-668-7855E-Mail: bsutherland@tocvan.caVorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. 