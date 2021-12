Gareth Soloway: Prognosen für 2022

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Gareth Soloway, dem Chief Market Strategist bei InTheMoneyStocks.com, über die Inflation, die Politik der Notenbanken sowie über seine Prognosen für den Goldpreis.Mit Blick auf den Gesamtmarkt erklärt Soloway, er glaube zwar, dass die US-Notenbank in der Lage sein könnte, ihr Tapering-Programm abzuschließen, bezweifle aber, dass es wie geplant zu Zinserhöhungen kommen werde. "Vielleicht können sie mit dem Tapering beginnen und es sogar abschließen, aber ich wäre schockiert, wenn der Markt es zulässt, dass sie die Zinssätze tatsächlich anheben", erklärte er. Hier bestehe die Gefahr eines Tantrums des Marktes, wenn die Zentralbank einen hawkischeren Ansatz verfolge.Gleichzeitig sei die US-Notenbank nicht in der Position, weiter Geld zu drucken: "Das Problem ist, dass die Fed bei einer Inflationsrate von 8 Prozent in Handschellen liegt – sie kann nicht die gleiche Menge an Geld drucken, die Regierung kann nicht die gleichen Maßnahmen anwenden." Entsprechend befinde sich die Fed ein einer echten Zwickmühle, da sie entscheiden müsse, wie viel Stimuli möglich sind, ohne dass die Inflation auf 10 Prozent, 20 Prozent oder mehr steigen zu lassen und ein echtes Problem für die Bürger mit mittlerem und niedrigerem Einkommen zu schaffen.In Bezug auf Gold erklärt Soloway, dass er die Preiskonsolidierung des vergangenen Jahres begrüße und dass das gelbe Metall nach dem Marathon von 2018 bis Mitte 2020 eine Pause brauchte. Er sehe Potenzial für einen Anstieg des Goldpreises auf bis zu 3.000 US-Dollar pro Unze im kommenden Jahr. Allerdings existiere auch ein Abwärtsrisiko im unteren 1.600er Bereich. Allerdings wäre selbst ein Rückgang auf dieses Niveau nicht besorgniserregend. Er selbst kaufe konsequent nur bei Tiefs und baue seien Goldposition nur langsam auf und halte sie bei etwa 10 Prozent des Portfolios.Weitere Themen des Interviews sind Silber und Bitcoin.© Redaktion GoldSeiten.de