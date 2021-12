Palladium bei -45% und noch nicht fertig

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Industrie-, Edel-, und Weißmetalls Palladium besticht weiterhin durch Schlagseite und so gehen die Verluste des Vormonats, auch zum Abschlussmonat im Jahr 2021 direkt weiter. Dabei wurde die, im Kontext der vergangenen Analyse vom 17. September bereits genannte Marke von 1.615 USD, erreicht bzw. vielmehr aktuell sogar unterschritten. Die Lage ist prekär, da unterhalb von 1.600 USD weiteres Abwärtspotenzial bis 1.360 USD besteht. Folglich könnte es, trotz bisheriger Verluste von rund 45% seit dem Höchststand des Frühjahrs, durchaus weitere Rückschläge geben.Ein kleiner Lichtblick wäre mit der Rückkehr über 1.615 USD gegeben. Jedoch das generell angeschlagene Chartbild erst bei einem Anstieg über die runde Marke von 2.000 USD je Unze relativiert wäre.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.