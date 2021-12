FYI Resources: Hervorragende Ergebnisse der gemeinsamen HPA-Studie

Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4 HPA (Al 2 O 3 ) Grad % 99,997 % 99,996 % 99,998 % 99,999 % Verunreinigungen insgesamt ppm 31,1 43,3 19,5 12,0

- Die Proben aus der von FYI und Alcoa gemeinsam entwickelte HPA-Pilotanlage erreichen einen durchschnittlichen Reinheitsgrad von 99,9974% Al2O3 und erfüllen damit die betrieblichen und qualitativen Erwartungen- Die Versuchsergebnisse zeigen stetig die Effektivität von FYIs innovativem HPA-Veredelungsprozess, der mit den Qualitätsspezifikationen potenzieller Kunden übereinstimmt- Die Ergebnisse untermauern den Fortschritt der HPA-Projektentwicklung von FYI und Alcoa15. DEZEMBER 2021 - FYI Resources Ltd. ("FYI" oder "das Unternehmen") (ASX: FYI, OTCQB: FYIRF, Frankfurt: SDL) freut sich bekannt zu geben, dass in der ersten Betriebswoche der erweiterten Produktionskampagne der Pilotanlage für hochreines Aluminiumoxid (HPA), die in Zusammenarbeit mit Alcoa of Australia (Alcoa) im November durchgeführt wurde, ein durchschnittlicher Reinheitsgrad von 99,9974% erreicht wurde.Ausgewählte Proben aus allen Verfahrensphasen wurden von EAG Laboratories in New York, USA, mit Hilfe der Glimmentladungs-Massenspektrometrie (GDMS) auf hohem Niveau analysiert, um eine unabhängige, hochgenaue Bestätigung der HPA-Güteklassen zu erhalten.Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass über die gesamte Probenserie hinweg durchgängig hochwertige Qualitäten mit einer Reinheit von 99,999 % bis 99,996 % Al2O3 erzielt wurden, was FYIs innovatives HPA-Flowsheet-Design weiter bestätigt.Ergebnisse von Woche 1 des erweiterten Pilotanlagenversuchs, der vom 16. bis 23. November 2021 gemeinsam mit Alcoa durchgeführt wurde.Das Pilotanlagenprogramm richtet sich am gemeinsamen HPA-Entwicklungsprojekt von FYI und Alcoa aus, welches am 1. Oktober 2021 angekündigt wurde und die Entwicklung und Kommerzialisierung von FYIs innovativem Verfahren zur Raffination von hochwertigem HPA zum Ziel hat. Das Entwicklungsprogramm umfasst die Optimierung des Prozessablaufs und der Variabilität der Einsatzstoffe, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern. Während die Rohstoffvariationen und -mischungen fortlaufend geprüft werden, wurde dieser Versuchsrohstoff von Alcoa geliefert.Roland Hill, Managing Director von FYI, kommentierte die Ergebnisse der gemeinsamen HPA-Analyse in der Pilotanlage mit den Worten: "Die Ergebnisse sind klar hervorragend und eine positive Bestätigung für unser innovatives HPA-Veredelungsverfahren. Die Qualität der Ergebnisse spricht auch für die hervorragende Projektentwicklungsarbeit, die bisher geleistet wurde. Wichtig ist, dass die hohe und gleichbleibende Qualität der Ergebnisse einen Einblick in das zukünftige Potenzial und die Richtung unserer HPA-Projektentwicklung gibt, da die schrittweisen Verbesserungen in unser Flowsheet-Design integriert werden. Wir sehen die unabhängigen HPA-Ergebnisse als bedeutsam an, da sie nicht nur unsere HPA an die Spitze der HPA-Qualität stellen, sondern sich auch positiv auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken können (Capex- und Opex-Verbesserungen) und weiterhin unsere Fähigkeit beweisen, ein konsistentes und zuverlässiges HPA-Produkt von hoher Qualität zu liefern."FYI wird in Zusammenarbeit mit Alcoa den Zeitplan für die erweiterten Pilotanlagenversuche weiterführen. Die zweite Woche wurde am Dienstag, dem 14. Dezember, abgeschlossen. Nach der internen Bewertung werden die Proben aus dem Betrieb zur unabhängigen Analyse geschickt.Die Versuche drei und vier sind im Januar 2022 für den Betrieb geplant und werden sich auf die Erzeugung von Produkten zum Zweck der Kundenbewertung konzentrieren.Mit dem Erreichen wichtiger Meilensteine des gemeinsamen Entwicklungszeitplans schreiten FYI und Alcoa mit dem gemeinsamen Entwicklungsplan voran, wie er im unterzeichneten Term Sheet Agreement festgelegt ist. Obwohl der Betrieb der Pilotanlage keine Bedingung für das Term Sheet der gemeinsamen Entwicklung ist, tragen die positiven Ergebnisse zur weiteren Verbesserung des Flow Sheets und zur potenziellen Steigerung der Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts bei. Es ist ein gemeinsames Ziel, den Verfahrensablauf kontinuierlich zu verbessern und zu optimieren, indem die Erkenntnisse aus früheren Versuchen in der Pilotanlage in das Verfahrensdesign integriert werden.Diese Meldung wurde von Roland Hill, Managing Director, zur Veröffentlichung autorisiert.FYI positioniert sich als bedeutender Hersteller von 4N- und 5N-HPA in den sich schnell entwickelnden Märkten für Hightech-Produkte.FYI wendet sowohl eine ESG- als auch eine ökonomische Betrachtung des Unternehmens und seiner Aktivitäten an, um sicherzustellen, dass durch die Entwicklung des innovativen, hochqualitativen und hochreinen HPA-Projekts des Unternehmens ein langfristiger und nachhaltiger Wert und ein Wert für die Aktionäre geschaffen wird.Hochreines Aluminium (HPA) wird zunehmend zum begehrten Material für bestimmte Hightech-Produkte, vor allem wegen seiner einzigartigen Eigenschaften, Besonderheiten und chemischen Merkmale, welche die hohe Spezifikationsanforderungen bei LED- und anderen Saphirglasprodukten erfüllen.Der längerfristige Wachstumstreiber für HPA, mit Prognosen von >17% CAGR*, sind die Aussichten für die aufstrebenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme. Die Hauptfunktion von HPA besteht dort in der Verwendung als Trennmaterial zwischen der Anode und Kathode in den Batterien, um die Leistung, die Funktionalität und die Sicherheit der Batteriezellen zu erhöhen.Die Grundlage für die HPA-Strategie des Unternehmens ist das innovative Verfahrensablaufdiagramm, welches mit moderater Temperatur und atmosphärischem Druck arbeitet. Die Kombination der Qualitätsmerkmale der Strategie führt zu einem HPA-Projektpotenzial von Weltklasse.* CRU HPA Industry Report 2021Roland Hill, Managing DirectorTel: +61 414 666 178roland.hill@fyiresources.com.auDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Fotos. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.