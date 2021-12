Mehr Inflation, sinkende (Aktien-) Schiffe & ein neuer Cyberangriff

Die Energiekrise rückt näher. Strom- und Gaspreis steigen immer weiter, während Frau Baerbock die fertige North Stream 2 Pipeline nicht in Betrieb gehen lassen will.In den USA steigen die Preise ebenfalls rasant an, im November verbuchten die Produzentenpreise ein Plus von 9,6% gegenüber dem Vorjahr, Gold und Silber werden abverkauft. Wegen möglicher Zinserhöhungen und "Straffungen" der FED, die anschließend aufgegeben und durch noch mehr QE ersetzt werden wie bisher immer? Irrational.Die Gefahr an den Märkten scheinen auch die Insider zu riechen, denn sie verkaufen im Massen Aktien, während ihre Unternehmen Rekordsummen für Rückkäufe historisch überteuerter Aktien ausgeben.Nicht nur die FED stellt eine zumindest kurzfristige Gefahr für die Märkte dar, auch Cyberangriffe. Ein umfangreicher Finanz-Cyberangriff wurde gerade simuliert, eingeschlossen einen Banken-Run. Ein realer Hack spielt sich zur Zeit in den USA ab, wo die Kronos-Software dafür sorgt, daß viele Menschen keine Gehaltszahlung erhalten. Die Problemlösung wird wohl Wochen dauern. Bereiten Sie sich weiter vor.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)