Nach der Fed

Während ich dies am Mittwochmorgen schreibe, macht es wirklich keinen Sinn, andere Nachrichten oder Datenpunkte heute zu besprechen, da alles vor dem FOMC bedeutungslos ist... was Sie in Ihren Spuren stoppen sollte, wenn Sie bedenken, wie Fed-abhängig alles geworden ist. Die Nachrichten sind nicht mehr wichtig. Alles, was zählt, ist die erwartete Reaktion der Fed auf diese Nachrichten. Könnten "die Märkte" noch kaputter sein? Was wird also im Laufe des Tages erwartet? Alles und nichts. Wie wäre es mit diesen Szenarien?1. Die Fed tut nichts anderes, als ihr dummes "Punktediagramm" zu ändern, um eine Neigung zur Leitzinserhöhung im Juni widerzuspiegeln, die der Futuresmarkt bereits eingepreist hat.2. Die Fed erhöht die QE-Rate auf 30 Milliarden USD/Monat mit dem Ziel, die QE bis März zu beenden. Außerdem verschiebt sie das Punktediagramm auf Juni.3. Die Fed beendet das QE sogar noch früher als im März und erklärt, dass im Jahr 2022 mit mindestens zwei Leitzinserhöhungen zu rechnen sei.4. Die Fed beendet QE sofort und kündigt eine "Notfall"-Anhebung des Leitzinses um fünfzig Basispunkte an.Jede dieser vier Möglichkeiten ist denkbar, und das sind nur die ersten vier, die mir einfallen. Ich hätte mir wahrscheinlich noch zehn weitere mögliche Szenarien ausdenken können, wenn ich die Zeit dafür hätte verschwenden wollen. Aber wie gesagt, es kommt nicht einmal so sehr darauf an, was die Fed sagt. Vielmehr kommt es darauf an, was die Anleihe- und Devisenmärkte daraus machen.Vielleicht ist die Fed so "falkenhaft", dass die 2s/10s-Renditekurve um 25 Basispunkte auf etwa 0,90% für die 2-Jahresanleihe und 1,30% für die 10-Jahresanleihe einbricht? Wie würde die Reaktion darauf ausfallen? Würde COMEX-Gold anziehen? Vielleicht ist die Fed immer noch so spät dran, dass sie mit Szenario 1 "taubenhaft" erscheint? Würde der Anleihemarkt in die Knie gehen und die langfristigen Renditen in die Höhe schnellen? Würde dies den Dollarindex nach oben oder unten treiben? Und wie würde sich das dann auf COMEX-Gold auswirken?Und was ist mit der Bank of England und der EZB? Vergessen Sie nicht, dass diese Zentralbanken am Donnerstag vor der Wiedereröffnung der COMEX um 8:20 Uhr ET ihre neuesten Maßnahmen bekannt geben werden. Was werden sie sagen? Wie wird sich das auf den Dollarindex auswirken? Sehen Sie also, dass derzeit alles im Fluss ist? Das ist Wahnsinn, und das alles ist auf das überwältigende Vertrauen und die Abhängigkeit zurückzuführen, die "die Märkte" jetzt von der Fed haben. Vielleicht war das die ganze Zeit der Plan der Fed? Vielleicht haben sie diese Art von zentralisierter, marktkontrollierender Macht schon immer angestrebt? Aber macht diese Macht ihre Arbeit einfacher oder schwieriger?Ich kann diese Frage nicht beantworten, aber ich weiß, dass die ganze Sache eine Torheit ist, die in einer Katastrophe steckt. Bedenken Sie noch einmal, dass der Grund für den Rückgang des Goldpreises in diesem Jahr darin besteht, dass Inflation und negative Realrenditen nur signalisieren, dass die Fed bald die Geldpolitik straffen wird, so dass es keinen Grund gibt, Gold zu halten. Achten Sie nicht auf die Fakten, die heute auf dem Tisch liegen. Kümmern Sie sich nur um die Vorstellung, was die Fed in 12-24 Monaten tun könnte. Das ist Wahnsinn! Niemand kann vorhersagen, was die Fed in zwei Stunden tun wird, also wie kann jemand vorhersagen, was die Fed in zwei Jahren tun wird?Aber das ist die Welt, in der wir im Jahr 2021 leben. Und das nächste Jahr verspricht nur noch verrückter zu werden. Es wird ein weiteres Wahljahr in den Vereinigten Staaten sein, so dass Sie in den kommenden Monaten mit allen Arten von Krisen rechnen können - realen und imaginären. Hinzu kommen die anhaltende COVID-Pandemie und die geopolitischen Ängste. Und was passiert, wenn die Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen und es zu Engpässen kommt?Mache ich mir also Sorgen darüber, was die Fed am Mittwoch verkündet? Nein. Mache ich mir Sorgen um den Dollarpreis meines physischen Goldes? Nein. Und warum ist das so? Weil das vor uns liegende Jahr ein Jahr sein wird, wie Sie es noch nie erlebt haben. Der Dollarpreis meines physischen Metalls mag schwanken, aber der Wert meiner Ansammlung steigt im Laufe der Zeit weiter an, und der Seelenfrieden, den sie mir verschafft, lässt mich mit Zuversicht statt mit Angst in die Zukunft blicken.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 15. Dezember 2021 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.