Gold - Nach Fed-Zinsentscheid: Showdown am Widerstand Tag

Im gestrigen Handel kam es beim Goldpreis zunächst zu einem Test der Unterstützung bei 1.755 USD und nach dem Fed-Entscheid zu einer steilen Aufwärtsbewegung. Damit arbeitete sich das Edelmetall wieder in die neutrale Kurszone unter der Hürde bei 1.789 USD zurück. Dieser Preisbereich wurde nach dem Scheitern an der Widerstandsmarke bei 1.875 USD Mitte November im Rahmen einer massiven Verkaufswelle angesteuert und ist seither Austragungsort eines volatilen Richtungskampfes, den auch der gestrige Konter nicht beendet hat.Wieder entscheidet sich der weitere Verlauf an der Frage, ob ein Ausbruch über 1.789 USD gelingen kann oder nicht. Aktuell hätten die Bullen die Dynamik auf ihrer Seite und könnten den Goldpreis über der Hürde bei 1.813 USD antreiben. Dort wäre allerdings wieder mit Gegenwehr der Verkäufer zu rechnen und die Wiederaufnahme des seit Mitte November vorherrschenden Abwärtstrends wahrscheinlich.Sollte Gold aber schon an der 1.789 USD-Marke scheitern oder zuvor unter 1.765 USD fallen, wären die Chancen der Bullen verspielt. In diesem Fall käme es zur nächsten Verkaufswelle, die unterhalb von 1.740 USD direkt bis 1.720 und 1.670 USD führen könnte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG