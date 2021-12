FED-Meeting, Gold und Goldaktien

Bevor wir zu den Musterdepots kommen, ein Update zu der gestrigen FED-Sitzung. Die FED hat die Leitzinsen trotz Rekord-Inflation und niedriger Arbeitslosigkeit unverändert gelassen. Das Tempo für das Tapering wird beschleunigt (Reduzierung der monatlichen Kaufsumme um 30 Mrd. ab Januar 2022) und man sieht in der Projektion die Leitzinsen bei 0,90% bis Ende 2022.Das Handelsblatt schreibt heute Morgen: "Die US-Notenbank und der Wendehammer". Erstaunlich, wie man auf solche Schlagzeilen kommt, besonders wenn man sich die Pressemeldung der FED und die anschließende Pressekonferenz mit den Fragen der Journalisten angesehen hat.Wir haben in den USA eine Inflation, die so hoch ist, wie schon seit 40 Jahren nicht mehr und die FED kauft weiterhin Anleihen im Markt zurück und hält die Leitzinsen bei 0%. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass sie die Inflation und den Kaufkraftverlust gerne in Kauf nimmt und Angst hat, die Märkte mit Zinserhöhungen zu verunsichern. Wo da ein Wendehammer sein soll, bleibt mir im Verborgenen.Weitere Aussagen in der Pressekonferenz haben gezeigt, wie zurückhaltend die FED generell bleibt. Es soll keine Zinserhöhungen geben, bevor man nicht das Tapering abgeschlossen hat (voraussichtlich Ende März 2022) und selbst darüber hat man noch nicht final entschlossen. Zudem betonte Powell, dass niemand wissen kann, wo die US-Wirtschaft in 12 Monaten stehe.Im Arbeitsmarkt sieht die FED zwar Verbesserungen, aber Problem in der Altersstruktur, der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte und ist besorgt darüber, dass viele frühere Arbeitnehmer nicht mehr bzw. nur sehr langsam in den Arbeitsmarkt zurückkehren.Dass die FED irgendwann Zinserhöhungen in Aussicht stellen muss, ist klar. Doch mit einem Leitzins von maximal 1% Ende 2022 bleibt die Geldpolitik klar locker.Gold gestern schon im Vorfeld rund 10 USD schwächer. Dann die übliche Attacke um 20 Uhr mit der Herausgabe der Pressemeldung. In 5 Minuten wurde 1 Million Unzen Gold gehandelt, anschließend die Gegenbewegung nach oben:Die Goldaktien im Vorfeld der Sitzung und rund um die Ansprachen sehr schwach mit über 3% minus. Das Trading-Muster wurde kurz gebrochen und der GDX hat von oben auf dem Abwärtstrend aufgesetzt. Dabei wurde dann das sehr kleine GAP im 1-Stunden-Chart von Ende September geschlossen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.