Royal Road Minerals schließt verbindliche Absichtserklärung über Liegenschaften in der Nähe des Guintar-Projekts ab

Toronto, 16. Dezember 2021 - Royal Road Minerals Ltd. (TSXV : RYR) ("Royal Road" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es zwei verbindliche Absichtserklärungen abgeschlossen hat, zum einen bezüglich eines Bergbaukonzessionsvertrages (der "Konzessionsvertrag") im Besitz von Titelinhabern (die "Titelinhaber") und zum anderen einen Antrag (der "Antrag") für einen Bergbaukonzessionsvertrag, der einem einzelnen Antragsteller und seinen Nominierten (die "Antragsteller") gehört. Die dem Konzessionsvertrag und dem Antrag zugrunde liegenden Liegenschaften befinden sich jeweils in der Nähe des Kupfer- und Goldprojekts Guintär des Unternehmens im Departement Antioquia, Kolumbien.- Eine erste Zahlung (die "Optionszahlung") von 150.000 USD im Fall des Konzessionsvertrags und von 100.000 USD im Fall des Antrags, die Royal Road das ausschließliche Recht einräumt, eine Beteiligung von jeweils 80 % am Konzessionsvertrag und am Antrag zu erwerben.- Eine Folgezahlung von weiteren 100.000 USD im Falle des Konzessionsvertrags, sobald bestimmte behördliche Genehmigungen vorliegen, und im Falle des Antrags weitere 150.000 USD bei Umwandlung des Antrags in einen Konzessionsvertrag.- Im Falle des Konzessionsvertrags ist Royal Road für alle ordnungsgemäß entstandenen Verpflichtungen, Verbindlichkeiten, Ausgaben und behördlichen Kosten im Zusammenhang mit behördlichen Genehmigungen bis zu einem Höchstbetrag von 500.000 USD verantwortlich.- Zu jedem Zeitpunkt nach der Optionszahlung kann Royal Road seine Option ausüben, eine Beteiligung von 80 % zu erwerben, indem es für den Konzessionsvertrag eine einmalige Zahlung von 2,25 Mio. USD und für den Antrag eine einmalige Zahlung von 1,125 Mio. USD leistet.- In beiden Fällen wird die 20%ige Beteiligung, die von den Titelinhabern bzw. den Antragstellern einbehalten wird, bis zur Vorlage einer erfolgreichen Machbarkeitsstudie in Verbindung mit oder unter Einbeziehung der betreffenden Liegenschaft frei übertragen (FCI). Zu diesem Zeitpunkt wird dieser Anteil in eine 2%ige Netto-Lizenzgebühr für Schmelzerträge in Bezug auf die aus den zugrundeliegenden Liegenschaften gewonnenen Metalle umgewandelt, die von Royal Road für 20 Mio. USD im Falle des Konzessionsvertrags und für 10 Mio. USD im Falle des Antrags erworben werden kann.- Royal Road hat ein Vorkaufsrecht beim Verkauf einer der beiden 20%igen Beteiligungen bis zum Zeitpunkt der Umwandlung in eine Netto-Smelter Royalty.Die in den Absichtserklärungen festgelegten Bedingungen schaffen verbindliche rechtliche Verpflichtungen für die Parteien. Die Parteien werden endgültige Vereinbarungen treffen, die sich auf die Form und den Inhalt dieser Absichtserklärungen stützen und diese übernehmen."Diese lokalen Allianzen stehen im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, die auf eine umfassende Zusammenarbeit mit den Gemeinden abzielt", sagte Raul Farfan, Royal Roads Executive Director, Sustainability. "Bei solchen lokalen Erschließungen von Bodenschätzen in unserem Verantwortungsbereich befolgen wir die weltweit besten Praktiken im Hinblick auf die Umwelt und die umliegenden Gemeinden."Dr. Timothy CoughlinPresident und Chief Executive Officer 