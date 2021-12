Goldmining Inc.: At-the-Market-Aktienprogramm

Vancouver, 10. Dezember 2021 - GoldMining Inc. (TSX: GOLD, NYSE American: GLDG) (GoldMining oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Kapitalausschüttungsabkommen (das Ausschüttungsabkommen) mit einem Konsortium von Maklern unter der Leitung von BMO Nesbitt Burns Inc. für ein At-the-Market-Aktienprogramm (das ATM-Programm) abgeschlossen hat. Zu den Maklern zählen auch BMO Capital Markets Corp., H.C. Wainwright & Co. LLC, Haywood Securities, Laurentian Bank Securities Inc. und Roth Capital Partners, LLC (zusammen die Makler)Das Ausschüttungsabkommen ermöglicht es dem Unternehmen, im Rahmen des ATM-Programms Stammaktien des Unternehmens (die angebotenen Aktien) im Wert von bis zu 50 Mio. USD (bzw. dem Gegenwert in kanadischen Dollar) auszuschütten. Die angebotenen Aktien werden von Zeit zu Zeit vom Unternehmen nach eigenem Ermessen über die Makler an die Öffentlichkeit ausgegeben. Die angebotenen Aktien, die im Rahmen des ATM-Programms verkauft werden, werden zu dem zum Zeitpunkt des Verkaufs vorherrschenden Marktpreis verkauft.Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus solchen Verkäufen im Rahmen des ATM-Programms zur Finanzierung der Exploration und Entwicklung seiner Mineralkonzessionen, zur Finanzierung zukünftiger Akquisitionen, wie sie vom Unternehmen festgelegt werden, und als Betriebskapital zu verwenden.Gemäß dem Ausschüttungsabkommen wird der Verkauf der angebotenen Aktien durch die Makler im Rahmen von At-the-Market-Ausschüttungen gemäß der Definition in National Instrument 44-102 - Shelf Distributions an der Toronto Stock Exchange, NYSE American LLC oder einem anderen Handelsmarkt für die angebotenen Aktien in Kanada oder den Vereinigten Staaten erfolgen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, angebotene Aktien im Rahmen des Ausschüttungsabkommens zu verkaufen. Das Ausschüttungsabkommen endet, sofern es nicht früher vom Unternehmen oder den Maklern in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung gekündigt wird, mit dem früheren der folgenden Zeitpunkte: (a) an dem Tag, an dem der Gesamtbruttoerlös der angebotenen Aktien, die im Rahmen des ATM-Programms verkauft werden, den Gesamtbetrag von 50 Millionen USD (oder den Gegenwert in kanadischen Dollar) erreicht; oder (b) am 1. Januar 2023.Das ATM-Programm wird mit der Einreichung eines Prospektnachtrags zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 27. Oktober 2021 und der US-Registrierungserklärung auf Formular F-10, die am 3. Mai 2021 eingereicht wurde, in der am 27. Oktober 2021 geänderten Fassung wirksam. Der Prospektnachtrag für das ATM-Programm wird in Kürze bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen kanadischen Provinzen und Territorien sowie bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht. Kopien des Prospektnachtrags, des Ausschüttungsabkommens und anderer relevanter Dokumente werden auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sein. Alternativ dazu sendet der Lead Agent Kopien dieser Dokumente auf Anfrage an Investoren, die sich an BMO Nesbitt Burns Inc. per Post an das Brampton Distribution Centre, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, z. Hd.: The Data Group of Companies, per E-Mail an attorbramwarehouse@datagroup.ca oder telefonisch unter 905-791-3151, Durchwahl 4312, wenden.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Nord-, Mittel- und Südamerika spezialisiert hat. Durch ihre disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining jetzt ein diversifiziertes Portfolio von sich auf der Ressourcenstufe befindlichen Gold- und Gold-Kupfer-Projekten und Royalties in Kanada, in den USA, in Brasilien, Kolumbien und Peru.Das Unternehmen besitzt außerdem 20 Millionen Aktien der Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY).Amir Adnani - ChairmanAlastair Still - Chief Executive OfficerUnternehmenssitz:1030 West Georgia Street, Suite 1830,Vancouver, BC, V6E 2Y3Phone: 604.630.1001Investor Relations:Toll Free: 1.855.630.1001Email: info@goldmining.comWebsite: www.GoldMining.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten und/oder Erwartungen widerspiegeln, einschließlich jener bezüglich der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem ATM-Programm und der zukünftigen Emission der angebotenen Aktien im Rahmen dieses Programms. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht. Wenn in dieser Pressemitteilung Wörter wie schätzt, erwartet, plant, antizipiert, wird, glaubt, beabsichtigt, sollte, könnte, dürfen" und andere ähnliche Begriffe verwendet werden, sollen diese zukunftsgerichteten Informationen gekennzeichnet werden. Diese Aussagen sind mit erheblichen Unwägbarkeiten, bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens und seiner Branche erheblich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich: Risiken, dass das Unternehmen keine der angebotenen Aktien verkauft oder weniger als den maximalen Angebotsbetrag im Rahmen des ATM-Programms aufbringt; das Management hat einen weiten Ermessensspielraum bei der Verwendung der Erlöse aus dem ATM-Programm; Verzögerungen bei den Projektplänen, die durch Einschränkungen und andere zukünftige Auswirkungen von COVID-19 verursacht werden, oder eine andere Unfähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Zeitpläne für geplante Projektaktivitäten einzuhalten, einschließlich des Zeitplans der vorgeschlagenen Projektstudien und -programme; die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionen verbunden sind, schwankende Metallpreise, vorgeschlagene Studien, die möglicherweise nicht die Erwartungen von GoldMining für seine Projekte bestätigen, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltbezogenen Vorschriften, sozialen Aspekten, Genehmigungen und Lizenzangelegenheiten sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzmittel, einschließlich der Verfügbarkeit zukünftiger Kreditaufnahmen im Rahmen bestehender Kreditfazilitäten. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!