ABN AMRO sieht deutlichen Rückgang der Goldpreise voraus

ABN AMRO hat in dieser Woche einen neuen Goldausblick veröffentlicht. Wie Senior Precious Metals Strategist Georgette Boele erklärt, erwarte man bei der Bank in den kommenden Jahren auch weiterhin niedrigere Goldpreise. Ende 2022 sehe man Gold bei 1.500 US-Dollar je Unze und Ende 2023 nur noch bei 1.300 US-Dollar.Folgende Gründe werden für diese bearische Einschätzung aufgeführt:• Straffung der Geldpolitik: Der Trend gehe bei den Notenbanken zur Straffung und nicht in Richtung Lockerung. Eine straffere Geldpolitik sei im Allgemeinen negativ für den Goldpreis, auch weil die Renditen von Staatsanleihen tendenziell steigen würden. Einige Zentralbanken hätten bereits mit der Straffung begonnen, viele dürften 2022 nachziehen.• Anstieg der 2-jährigen US-Renditen: Man gehe davon aus, dass die realen 2-jährigen US-Renditen steigen werden. Hier beschreibt Boele zwei Aspekte. Zunächst dürfte die Rendite 2-jähriger US-Staatsanleihen etwas stärker steigen, als die Märkte derzeit erwarten. Hinzu komme, dass der Inflationsdruck nachlassen werde.• Weiter erwarte die Bank eine weitere Aufwertung des US-Dollar, insbesondere gegenüber Währungen, bei welchen die Zentralbanken erst später mit der Straffung beginnen werden. Ein höherer US-Dollar sei im Allgemeinen negativ für den Goldpreis.• Eine Gefahr bestehe für Gold zudem darin, dass Anleger noch immer in erheblichem Umfang Long-Positionen in Gold hielten, was das Risiko mit sich bringe, dass eine mögliche Auflösung dieser Positionen die Preise belaste.© Redaktion GoldSeiten.de