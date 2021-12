BlackRock erwartet 2022 bessere Goldperformance

Laut BlackRock Inc. könnte Gold nach einem wenig beeindruckenden Jahr im kommenden Jahr Preisanstiege verzeichnen. Diese Einschätzung wird gestützt durch eine Kombination aus der Entwicklung der realen Zinssätzen, der Performance des US-Dollars und der Nachfrage nach sicheren Anlagen. Dies berichtet theedgemarkets.com Gold "scheint im Moment relativ unbeliebt zu sein", erklärt Evy Hambro, – und diese negative Stimmung der Anleger bedeute für das kommende Jahr mehr Aufwärts- als Abwärtsrisiko.Das gelbe Metall ist im Jahr 2021 um 6% gefallen und steuert auf den ersten Jahresrückgang seit drei Jahren zu. "Historisch gesehen bieten Zeiten, in denen die Stimmung gegenüber Gold und Goldaktien sehr negativ ist, in der Regel Kaufgelegenheiten", so Hambro.Auch die Inflation dürfte Gold in die Karten spielen: "Wir sehen derzeit einige starke inflationäre Kräfte, was uns zu der Annahme veranlasst, dass die Inflationserwartungen bis 2022 weiter steigen werden." Laut Hambro sind die Realzinsen der wichtigste Treiber für Gold, diese wiederum würden von den Zins- und Inflationserwartungen bestimmt.Vor dem Hintergrund der sich weiterhin nahe Allzeithochs befindlicher Aktienmärkte und des nach wie vor hohen Pandemierisikos sehe man bei BlackRock ein starkes Argument dafür, Gold zur Diversifizierung eines Portfolios zu kaufen.© Redaktion GoldSeiten.de