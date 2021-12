Mountain Boy kündigt Flow-Through-Privatplatzierung in Höhe von bis zu 1,0 Mio. C$ an

Mountain Boy Minerals Ltd. meldete letzte Woche eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung mit einem Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 C$. Es sollen bis zu 5.882.353 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,17 C$ pro FT-Einheit verkauft werden.Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als Flow-Through-Aktie ausgegeben wird, und einem halben Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,26 C$ für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.Das Unternehmen möchte den Erlös für die Exploration der unternehmenseigenen Projekte im ertragreichen Goldenen Dreieck im Norden von British Colombia verwenden.© Redaktion MinenPortal.de