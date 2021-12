Zinserhöhungen "kurz nach" Ende des Anleihekaufprogramms März 2022

Der Goldpreis verzeichnete am Montagmorgen in Asien einen leichten Rückgang, nachdem die Fed eine frühere Zinserhöhung signalisierte, während sich die Angst um die Omicron-Variante von COVID weiterhin ausbreitete, berichtet Investing.com Der Dollar, der sich üblicherweise invertiert zu Gold bewegt, stieg am Montag, nachdem der Fed-Gouverneur Chris Waller am Freitag erklärte, dass die Zentralbank die Zinsen wahrscheinlich "kurz nach" Ende des Anleihekaufprogramms im März 2022 erhöhen werde.Die sich rasant ausbreitende Omicron-Variante befindet sich ebenfalls auf dem Radar der Investoren. Mehrere europäische Länder haben Einschränkungen verschärft. Das Vereinigte Königreich warnte, dass man eventuell neue Einschränkungen vor Weihnachten einführen werde. Die Niederlande hat derweil bereits einen Lockdown beschlossen.© Redaktion GoldSeiten.de