US-Goldproduktion im August 2021

Das US Geological Survey ( USGS ) veröffentliche kürzlich die aktuellen Zahlen der Goldminenproduktion innerhalb der USA per Ende August 2021. Diesen Daten zufolge ergab sich im Vergleich zum Vormonat ein leichter Rückgang. Im August 2021 produzierte man insgesamt 14.800 Kilogramm Gold, etwas weniger als im Juli 2021 und 10% weniger als im Vorjahreszeitraum.Das Tagesvolumen belief sich indes auf 477 Kilogramm am Tag; im Juli produzierte am Tag 486 Kilogramm Gold. Das Tagesvolumen für 2021 beträgt bisher 490 Kilogramm am Tag.Der von Engelhard Industries durchschnittlich berechnete Goldpreis belief sich auf 1.786,98 Dollar je Unze, 22,45 Dollar weniger als noch im Juli 2021.© Redaktion GoldSeiten.de