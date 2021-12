Inflationserwartungen und die Metalle

Gängige Inflationsmessgrößen wie der CPI und der PPI sind rückwärtsgerichtet, aber die Finanzmärkte versuchen immer, nach vorne zu schauen. Genauer gesagt werden die aktuellen Preise an den Finanzmärkten durch die Erwartungen für die Zukunft bestimmt und nicht durch die Ereignisse der Vergangenheit. Daraus ergibt sich, dass die Preise an den Finanzmärkten in weitaus stärkerem Maße von Änderungen des erwarteten künftigen CPI (Inflationserwartungen) beeinflusst werden als von Änderungen des gemeldeten CPI.Der erwartete CPI wird durch den TIPS-Markt (inflationsgeschützte Wertpapiere) angezeigt. Der folgende Chart zeigt beispielsweise den erwarteten CPI, der in den Preis der 5-jährigen TIPS einfließt. Demnach erreichten die Inflationserwartungen des Marktes Mitte November einen Höchststand und erreichten in der ersten Hälfte dieser Woche einen 2-Monats-Tiefstand.Entgegen der Meinung vieler Finanzmarktkommentatoren tendiert Gold dazu, bei steigenden Inflationserwartungen schlechter abzuschneiden als die Industriemetalle und bei sinkenden Inflationserwartungen besser abzuschneiden als diese. Wenn also die Inflationserwartungen ihren Höchststand erreicht haben, sollte der Industriemetallindex (GYX) seinen Höchststand im Vergleich zu Gold erreicht haben.Der folgende Chartvergleich zwischen dem GYX/Gold-Verhältnis und dem Inflationserwartungs-ETF (RINF) zeigt, dass der GYX gegenüber Gold Mitte Oktober seinen Höchststand erreichte, was bedeutet, dass die Abwärtsumkehr beim GYX/Gold-Verhältnis der Abwärtsumkehr beim erwarteten CPI um etwa einen Monat vorausging.Wie nachhaltig die jüngste Abwärtsentwicklung der Inflationserwartungen ist, muss sich erst noch herausstellen, aber wir gehen davon aus, dass sie den Beginn eines Trends markiert, der noch 6 bis 12 Monate oder länger anhalten wird. Dies bedeutet, dass es an der Zeit ist, Gold gegenüber Industriemetallen zu bevorzugen.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 20. Dezember 2021 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.