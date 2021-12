Gold widersteht falkenhafter Fed

Vor der wichtigen Fed-Entscheidung in dieser Woche schien Gold in den Seilen zu hängen. Da erwartet wurde, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank das Tempo der Rückführung der quantitativen Lockerung verdoppeln und die Zinssätze früher anheben würde, standen die Spekulanten auf Goldfutures auf der Kippe. Der FOMC erwies sich in der Tat als genauso falkenhaft wie befürchtet, und dennoch erholte sich der Goldpreis! Die erfolgreiche Bewältigung dieses riskanten Ereignisses ist sehr bullisch und motiviert die Käufer zur Rückkehr.Der Goldpreis hatte im letzten halben Jahr einen schweren Stand und bewegte sich meist seitwärts oder nach unten. Das Fehlen einer nachhaltigen Aufwärtsdynamik hat die Stimmung zunehmend getrübt. Die Anleger sind gleichgültig und lassen das gelbe Metall im Stich, wenn es nicht genügend Aufwärtsgewinne zu erzielen gibt. In meinem Aufsatz von letzter Woche habe ich mich eingehend mit dieser ärgerlichen Apathie gegenüber Goldinvestitionen befasst. Wenn die Kapitalströme der Anleger versiegen, ist Gold dem Futureshandel ausgeliefert.Die Goldfutures-Spekulanten verfügen im Vergleich zu den riesigen Kapitalbeständen der Anleger nicht über viel Kapital, aber sie haben einen weitaus stärkeren Einfluss auf den Goldpreis als ihre Konkurrenten. Das liegt vor allem an der extremen Hebelwirkung, die der Handel mit Goldfutures mit sich bringt. Für jeden Kontrakt, der 100 Feinunzen Gold kontrolliert, benötigen Spekulanten nur noch 7.500 Dollar Bargeld auf ihren Handelskonten. Das ist bei einem Goldpreis von 1.800 Dollar 180.000 Dollar wert, was einer maximalen Hebelwirkung von 24,0x entspricht!Das 24-fache ist absolut enorm, obwohl es im Vergleich zur Geschichte der Goldfutures nicht besonders hoch ist. Die Feuerkraft der Spekulationen wird erheblich verstärkt, wenn sie sich den Margengrenzen nähern. Jeder Spekulationsdollar, der zum Kauf oder Verkauf von Goldfutures mit 24-facher Hebelwirkung verwendet wird, beeinflusst den Goldpreis 24-mal stärker als ein Investitionsdollar, der zum direkten Kauf oder Verkauf von Gold verwendet wird! Der überproportionale Einfluss der Spekulationen auf den Goldpreis ist sogar noch größer, da der Futurespreis für Gold der weltweite Referenzpreis ist.Der gehebelte Handel mit Goldfutures, der die Goldpreise in die Höhe treibt, wirkt sich also wirklich auf die Psychologie der Anleger aus. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass diese erfahrenen Marktteilnehmer ihr Kapital in Gold umschichten, wenn der Goldpreis durch den Kauf von Goldfutures nach oben getrieben wird. Das Gegenteil ist der Fall: Der Verkauf von Goldfutures lässt die Anleger bestenfalls apathisch zurück und führt eher dazu, dass sie ihr Kapital wieder aus dem Gold abziehen. Der Schwanz der Futureshändler wedelt mit dem weitaus größeren Hund der Anleger!Das ist die ganze Geschichte hinter der erdrückenden Konsolidierung des Goldpreises seit letztem Sommer. In regelmäßigen Abständen kam es zu großen bis extremen Verkäufen von Goldfutures, die den Goldpreis kurzzeitig nach unten drückten. Diese wurden alle durch die Angst der Spekulanten vor einer Straffung der Fed ausgelöst. Die verrückte Hebelwirkung, mit der sie arbeiten, erfordert einen ultra-myopischen Fokus, der den Zeithorizont für den Handel auf nur Stunden oder Tage komprimiert. Bei einem 24-fachen Kursanstieg macht eine negative Entwicklung von nur 4,2% bei Gold 100% des riskierten Kapitals zunichte!Um zu verstehen, warum die gegenteilige Reaktion des Goldpreises auf den extrem schwärmerischen FOMC-Gipfel in dieser Woche äußerst optimistisch ist, müssen Sie sich die Kausalkette vor Augen führen, die den Goldpreis hierher gebracht hat. In diesem Chart wird die Preisentwicklung von Gold in den letzten Jahren mit der Positionierung von Spekulanten in Long- und Short-Kontrakten auf Goldfutures überlagert. Diese niedrig aufgelösten Daten werden wöchentlich in den berühmten Commitments of Traders-Berichten der Commodity Futures Trading Commission veröffentlicht.Sowohl Spekulanten als auch Anleger haben eine lähmende Tendenz zur Unmittelbarkeit und gewichten die jüngsten Kursbewegungen so stark, dass sie den wesentlichen längerfristigen Kontext schnell vergessen. Diese kurzsichtige Konzentration auf die Gegenwart ist der Grund, warum Gold in letzter Zeit so in Ungnade gefallen ist. Das sollte es auch nicht sein, nachdem Anfang März 2020 und Anfang August 2020 zwei mächtige Aufwärtsbewegungen mit enormen absoluten Zuwächsen von 42,7% und 40,0% ihren Höhepunkt erreichten!Letzteres führte dazu, dass Gold extrem überkauft und reif für eine gesunde Korrektur war, um die Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dies geschah bis Anfang März 2021 und endete mit einem Verlust von 18,5%. Damit war der Weg frei für einen erneuten Anstieg des Goldpreises im Rahmen der nächsten Aufwärtsbewegung. Dieser setzte bald ein und erwies sich als solide, da Gold bis Anfang Juni um 13,5% anstieg. Alles deutete darauf hin, dass dieser Anstieg noch viel größer ausfallen würde, doch die aggressiven Worte der US-Notenbank machten dies zunichte.Der FOMC trifft sich achtmal im Jahr, um die Geldpolitik anzupassen, etwa alle sechs Wochen. Goldfutures-Spekulanten warten auf jedes Wort der Fed-Vertreter und suchen nach Hinweisen auf das, was wahrscheinlich kommen wird. Das Schicksal des US-Dollars hängt in hohem Maße von den Prognosen der Händler über die Lockerung und Straffung der Fed ab. Da Gold eine konkurrierende Weltwährung ist, bewegt es sich in der Regel im Gleichschritt mit der Opposition, was die Futures-Spekulanten dazu veranlasst, im Gleichschritt zu handeln.Die jüngsten Probleme des Goldes wurden durch die FOMC-Sitzung von Mitte Juni ausgelöst. Weder die Erklärung des FOMC noch der Fed-Vorsitzende in seiner anschließenden Pressekonferenz deuteten eine Verlangsamung des kolossalen QE-Gelddruckens der Fed oder eine Anhebung der Zinssätze an, es gab keine offizielle Falschheit. Allerdings veröffentlicht der FOMC vierteljährlich bei jeder zweiten Sitzung ein zusätzliches Dokument mit einer Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen, das das berüchtigte Punktediagramm enthält.Dabei handelt es sich um inoffizielle Einzelprognosen hochrangiger Fed-Beamter für die Höhe der Federal Funds Rate in den kommenden Jahren. Der Fed-Vorsitzende selbst warnte in seiner Pressekonferenz am selben Tag vor den Punktdiagrammen. "Sie sind keine Prognose des Ausschusses, sie sind kein Plan. ... die Punkte sind kein guter Vorhersager für zukünftige Zinsschritte ... die Punkte sind mit Vorsicht zu genießen." Jerome Powell warnte die Händler, die fast immer falschen Punktdiagramme zu ignorieren.