Erdogan führt Maßnahmen zur Unterstützung der Lira ein

Die türkische Lira beendete die Saison am Montag mit einem Anstieg von mehr als 20%, nachdem Präsident Tayyip Erdogan eine Reihe von Schritten ankündigte, die den Türken die Belastung durch die geschwächte Währung erleichtern soll, während er zeitgleich jedoch versprach, weiterhin an der Niedrigzinspolitik festzuhalten, die überhaupt erst zum Rückgang der Lira geführt hatte, so berichtet Reuters Etwa 1 Milliarde Dollar wurden an den Märkten verkauft, nachdem Erdogan die Maßnahmen enthüllte, so Leiter der türkischen Bankgesellschaft. "Ich denke, der Markt war sehr short gegenüber der Lira eingestellt und die von Erdogan angekündigten Maßnahmen, um die Ersparnisse der inländischen Investoren vor Lira-Schwankungen zu schützen, stellte etwas Anreiz bereit, diese Shorts zu decken", meinte auch Shaun Osborne von der Scotiabank in Toronto.Nach einer Kabinettssitzung erklärte Erdogan, dass die Maßnahmen sicherstellen würden, dass Bürger ihre Lira aufgrund dessen Einbruch nicht in ausländische Währung umtauschen müssen, was auch eine Bürgschaftszusage beinhaltet. "Wir präsentieren hier eine neue finanzielle Alternative für die Bürger, die ihre Sorgen, die vom Anstieg der Wechselkurse stammen, zu erleichtern, wenn sie ihre Ersparnisse bewerten", so Erdogan.© Redaktion GoldSeiten.de