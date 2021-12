ABN AMRO: 2022 könnte Desaster für den Goldpreis werden

Die Goldpreisentwicklungen 2021 waren eine Enttäuschung, da das Edelmetall nur mäßige Investorennachfrage verzeichnete. Doch laut ABN AMRO könnte 2022 ein Desaster werden, mit einem Goldpreisrückgang von 16%, berichtet Kitco News . In ihrer Prognose für 2022 erklärte Georgette Boele, Edelmetallstrategin der Bank, dass der Goldpreis bis Ende des nächsten Jahres auf 1.500 Dollar je Unze und bis Ende 2023 auf 1.300 Dollar je Unze fallen könnte.Die bearische Prognose beruht unter anderem auf der Tatsache, dass der Goldpreis nicht in der Lage war, langfristig über 1.800 Dollar je Unze zu bleiben. Boele erklärte zudem, dass die weltweite Geldpolitik ein wichtiger Faktor hinter dem Goldpreisrückgang im nächsten Jahr sein wird. Während die Federal Reserve die meiste Aufmerksamkeit erhielt, merkt sie an, dass weitere Zentralbanken ebenfalls kurz davor sind, ihre Geldpolitik 2022 zu straffen."Die EZB, die Bank of Japan, die Reserve Bank of Australia, die Riksbank und die Swiss National Bank werden die Zinsen im Vergleich zu anderen Banken wahrscheinlich später erhöhen, doch die Richtung verläuft hin zur Straffung und nicht zur Lockerung", meinte sie. "Straffere Geldpolitik ist allgemein negative für die Goldpreise, auch weil die Rendite auf Staatsanleihen dann tendenziell steigt."© Redaktion GoldSeiten.de