Inder beschleunigen Goldkäufe

In dieser Woche zeigte sich eine mäßige Verbesserung der physischen Goldnachfrage Indiens, berichtet Business Recorder . Einige Käufer beeilten sich, die Goldläden zu stürmen, in Erwartung eines weiteren Anstiegs der inländischen Goldpreise. Käufer anderer asiatischer Zentren begannen derweil, ihre Goldeinkäufe für Weihnachten zu erledigen."Der Preis hat die Stimmung verändert. Einige Juweliere, die auf eine Korrektur warteten, haben angefangen, Käufe zu tätigen", erklärte Ashok Jain, Besitzer des in Mumbai befindlichen Goldgroßhändlers Chenaji Narsinghji.© Redaktion GoldSeiten.de