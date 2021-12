Wird der Abprall bedeutsam sein?

Gold befindet sich in einem großen Abwärtstrend und Korrektur, doch verzeichnet einen Abprall nach einem Fed-Treffen, was viele hoffen lässt, dass Gold einen wichtigen Boden gebildet hat. Sie wissen wahrscheinlich, was ich denke. Der untere Wochenchart zeigt, dass Gold erneut von 1.750 Dollar abgeprallt ist.Ebenfalls zeigt er, dass die Realrenditen drohen, einen Breakout (blauer Pfeil) hinzulegen, während Gold gegenüber dem Aktienmarkt seit mehr als 18 Monaten keine deutliche Rally hinlegte. Gold zeigt Stärke gegenüber Devisen, doch es muss den Aktienmarkt übertreffen, um etwaige Stärke zu behalten.Die Bergbauunternehmen sind mit der Umkehr des Goldes bereits gestiegen. Vor der Fed-Entscheidung am Mittwoch und bis hin zu den Hochs am Freitag, erholten sich GDX und GDXJ um 10%. Unten plotten wir den GDXJ, ebenso wie unsere Breitenindikatoren.Der GDXJ war sehr überverkauft, da sich der Prozentsatz der GDXJ-Aktien, die über ihren 20-tägigen und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten gehandelt wurden, nach Dienstag nahe 0% befanden. Zusätzlich dazu erreichten 33% der GDXJ-Aktien ein neues 52-Wochentief. Der GDXJ konnte anfänglichen Widerstand nahe des 50-tägigen gleitenden Durchschnitts finden, was ein weiterer Aufschwung um 7% darstellt.Fed-Tapering beginnt, was ein Katalysator für eine Erholung der Realrendite ist. Das ist bearisch für Gold. Der untere Chart plottet die 10-Jahresrealrendite und hebt die Zeitspannen des Fed-Taperings hervor. Diese Zeitpunkte gehen üblicherweise mit einem Anstieg der Realrendite einher.Auch wenn die Edelmetalle (besonders die Bergbauunternehmen und Silber) überverkauft sind, gibt es auch viele Gründe, dieser Rally gegenüber skeptisch zu sein. Realrenditen werden wahrscheinlich steigen, was die Rally eindämmen wird. Zusätzlich dazu wird es keinen Kapitalwechsel hin zu den Edelmetallen geben.Am Freitag zeigte Bloomberg eine Wahrscheinlichkeit von 49% einer Zinserhöhung im März 2022. Das sind nur drei Monate. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Mai 2022 beläuft sich auf 65% und dieses Treffen ist weniger als fünf Monate entfernt. Die Geschichte zeigt, dass die Edelmetalle in den Monaten vor der ersten Zinserhöhung (eines neuen Zyklus) üblicherweise sinken. Die guten Nachrichten sind, dass Gold und Silber nach dem Beginn der letzten vier Zinszyklen um durchschnittlich 28% und 42% zulegten.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 20. Dezember 2021 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.