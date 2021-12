Darin Newsom: Santa-Claus-Rally am Goldmarkt bleibt aus

Der letzte Monat des Jahres und der Beginn des neuen Jahres sind traditionell eine eher starke saisonale Zeit für Gold, berichtet Kitco News . Doch ein Marktanalyst merkte an, dass sich das Edelmetall diesmal eher gegen den saisonalen Trend bewegen zu scheint.Darin Newsom, Präsident von Darin Newsom Analysis, betrachtete die saisonalen Goldtrends und fand heraus, dass das Edelmetall zu Beginn des Jahres den saisonalen Trends der letzten fünf Jahre folgte. Dieses Muster wurde jedoch im Mai durchbrochen."Der US-Dollarindex bewegte sich in seinem Wochenchart innerhalb eines mittelfristigen Aufwärtstrends", erklärte er. "In diesen Jahren, in denen wir zahlreiche Entwicklungen entgegen des saisonalen Trends verzeichnen, ist dies in der Regel auf eine Abweichung von der "Normalität" auf fundamentaler Seite zurückzuführen."Seit Mai hat sich Gold von diesen Trends der letzten fünf bis zehn Jahre entfernt. Newsoms Analyse zeigt, dass die saisonalen Muster der letzten fünf bis zehn Jahre zeigen, dass Gold üblicherweise im August und September Spitzen bildet, wobei eine weitere Rally Anfang Dezember beginnt und bis zu den ersten Monaten des neuen Jahres anhält.© Redaktion GoldSeiten.de