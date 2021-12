Silbernachfrage soll 2022 zulegen; weiterhin schlechte Preisentwicklung?

Der Übergang hin zur sauberen Energie soll die physische Nachfrage nach Silber in den kommenden Jahren ankurbeln, berichtet Investing.com . Dies gelte vor allem für Bestandteile von Elektrofahrzeugen sowie Solarpaneelen. Die Einführung des 5G-Telekomnetzes soll ebenfalls eine wachsende Nachfragequelle werden.Der Silberpreis wurde in diesem Jahr "von der Schwäche wichtiger Endmärkte, vor allem dem Schmuckmarkt" geschädigt, erklärte John Mothersole von IHS Markit. Silber besitzt eine deutlich "geringere Industriemetallkomponente und wird größtenteils als eine Beta-Version von Gold angesehen." Wenn Gold also fällt, geht Silber noch stärker zurück, so Decio Nascimento von Norbury Partners.Die Industriemetalleigenschaften des Silber "werden in naher Zukunft nicht für den Preis relevant sein", erklärte er und fügte an, dass das Edelmetall wahrscheinlich noch nicht Schnäppchenpreisniveau erreicht hat, wobei die Realzinsen nächstes Jahr wahrscheinlich höher ausfallen werden. Das würde wahrscheinlich wiederum dazu führen, dass sich die führenden Edelmetalle schlechter entwickeln.Nichtsdestotrotz könnte das Silberangebot 2022 zulegen, da der aktuelle Preis von 22 bis 23 Dollar "die Minenproduktion subventionieren" wird, meint KC Chang von IHS Markit.© Redaktion GoldSeiten.de