Gold verliert seinen guten Ruf als Inflationsabsicherung

Die Reputation des Goldes als eine verlässliche Absicherung gegen Inflation steht auf dem Spiel, da Investoren nun andere Bereiche des Marktes finden, in denen sie sich vor den steigenden Preisen verstecken, meinen zwei Trader laut CNBC . "Ich denke, dass die Investoren anders denken müssen", so Nancy Tengler von Laffer Tengler Imvestments."In diesem Jahr hat man beobachten können, dass eine Inflationsabsicherung im Immobilieninvestmentfonds- und Immobiliensegment des Marktes sowie Aktien im Allgemeinen zu finden war", so Tengler. "Wenn der Dollar weiterhin Stärke verliert, sollte Gold eine Entwicklung starten, doch eine Vielzahl anderer Metalle könnte sich tatsächlich als bessere Wahl herausstellen, da hinter ihnen ein Narrativ in Sachen Entkarbonisierung und grüner Energie steckt", fügte sie an.Der einzige Trend, bei dem sich Gold als gute Absicherung erweist, könnte sich als die übermäßige Gelddruckerei der USA herausstellen, so Craig Johnson von Piper Sandler. "Ich denke nicht, dass es derzeit eine großartige Absicherung darstellt und ehrlich gesagt, sehen Bitcoin oder Immobilien meiner Ansicht nach besser aus." Er fügte an, dass ein Goldpreis von 1.850 Dollar ein wichtiger Wert sein wird, den man im Auge behalten sollte.© Redaktion GoldSeiten.de