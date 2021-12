2021 geht endlich zu Ende

Zu Beginn des Jahres 2017 wurde uns gesagt, dass die Wahl von Trump den Goldpreis aufgrund eines steigenden Dollar, einer anziehenden US-Wirtschaft und des Platzens der Anleiheblase zum Absturz bringen würde. Dieses Narrativ erschien uns damals lächerlich, und wir hatten Recht... es war so.

Im darauffolgenden Jahr riefen noch mehr vermeintliche Experten zu dreistelligen Goldpreisen und einem erneuten Bärenmarkt auf. Sie wurden eines Besseren belehrt. Bei TFMR erwarteten wir stattdessen stabile und steigende Preise, da drei Themen die Preise stützen würden.

Anfang 2019 bestanden alle achtstelligen Wall-Street-Volkswirtschaftler darauf, dass Gold abstürzen würde, da die Fed die Zinsen 2019 bis zu vier Mal anheben würde. Die gleichen Clowns erwarteten, dass die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe auf 5% steigen würde! Das war aus Gründen, die wir hier schon seit zehn Jahren erörtern, völlig lächerlich. Stattdessen gingen wir davon aus, dass sich 2019 ähnlich wie 2010 entwickeln würde, und prognostizierten "die besten jährlichen Gewinne seit 2010".

Und für 2020 wussten wir, dass die makroökonomischen Bedingungen, die den Ausbruch und den erneuten Bullenmarkt von 2019 ausgelöst haben, anhalten würden. Daher war es völlig logisch, einen weiteren Anstieg von 20% beim COMEX-Gold und einen noch größeren prozentualen Anstieg beim COMEX-Silber vorherzusagen. Was wir nicht vorhersehen konnten, war die COVID-Krise, und so übertraf der Preis unsere Ziele um ein Vielfaches. Am Ende verzeichnete COMEX-Gold einen Zuwachs von 25% und COMEX-Silber stieg um 48%.

Steigende Inflation? Keine Sorge, das ist nur vorübergehend.

Engpässe in der Lieferkette? Keine Sorge, das ist nur vorübergehend.

Steigende Rohstoffpreise? Keine Sorge, das ist nur vorübergehend.

Sinkende Realzinsen? Keine Sorge, das ist nur vorübergehend.

Wird die US-Notenbank im Jahr 2022 die Geldpolitik straffen?

Wenn ja, wird dies zu einer niedrigeren Inflation und höheren Realzinsen führen?

Wenn nicht, wird die Inflation anhalten und sich verschlechtern, während die so wichtigen "Inflationserwartungen" aufholen?

Das Jahr 2021 war ein schwieriges Jahr für Edelmetallanleger und ein besonders katastrophales Jahr für diejenigen von uns, die ihren Lebensunterhalt mit der Prognose von Edelmetallpreisen verdienen. Was lief also schief und wie können wir es 2022 besser machen?Beginnen wir mit Folgendem: COMEX-Gold begann das Jahr 2021 bei 1.906 Dollar. Während ich diese Zeilen am 21. Dezember schreibe, notiert es bei 1.790 Dollar. Das ist ein Rückgang von 116 Dollar oder etwa 6%. Bei COMEX-Silber sieht es noch schlimmer aus. Nachdem es zu Jahresbeginn bei 26,50 Dollar lag, wird es derzeit bei 22,50 Dollar gehandelt, was einem Verlust von etwa 15% entspricht.Nach einer Reihe von vier recht guten Jahren war meine jährliche TFMR-Makroprognose für 2021 in Bezug auf die Preisvorhersage ein Desaster. Aber ich war nicht allein. Sehen Sie sich diese Liste der Prognosen der wichtigsten Banken und Sell-Side-Analysten für Silber im Jahr 2021 an. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich mit diesen Leuten zusammenarbeiten möchte, aber wir sitzen sicherlich alle im selben Boot.Nun könnte man zynisch sein und die "Niemand weiß irgendetwas"-Karte ausspielen, oder man könnte auch behaupten, dass der Versuch, Preise auf einem stark manipulierten Markt vorherzusagen, eine törichte Angelegenheit ist. Und vielleicht hätten Sie bis zu einem gewissen Grad Recht. Aber für mich war dies die erste Jahresprognose seit fünf Jahren, die ich absolut vermasselt habe. Vielleicht war meine Glückssträhne einfach zu Ende?Was ist also passiert? Wie und warum haben sich viele von uns im Jahr 2021 völlig geirrt? Das ist eine verwirrende Frage, denn so viele der makroökonomischen Bedingungen, die wir in der Makroprognose für 2021 erörtert haben, haben sich wie erwartet entwickelt. Siehe diesen Screenshot aus dem 2021-Bericht, der Anfang Januar veröffentlicht wurde:Und ich glaube, was ich falsch gemacht habe, war, dass ich meinen eigenen Ratschlag unterschätzt habe, der im Screenshot oben steht. Kämpfen Sie nicht gegen die Fed! Was will ich damit sagen? Als die Inflation in die Höhe schoss und die Realzinsen im April einbrachen, begann die Fed zu behaupten, dass all diese Probleme "vorübergehend" seien, und sie hielt diese Position bis zum Dezember aufrecht.Und wissen Sie was? Jeder hat ihnen geglaubt! Nun, nicht jeder... aber die Hedgefonds-Manager und institutionellen Händler, die die Mehrheit der "Großspekulanten"-Käufer von COMEX-Gold- und Silberfutures ausmachen, haben ihnen eindeutig geglaubt. Und so fielen die Gold- und Silberpreise trotz aller traditionellen und fundamentalen Faktoren, die für einen Kauf von Gold im Jahr 2021 sprechen, tatsächlich.Warum also sind die Preise gefallen? Letztlich ist das gar nicht so kompliziert. An der COMEX für Edelmetallfutures gab es einfach mehr Verkäufer als Käufer. Und warum gab es mehr Verkäufer als Käufer? Weil die traditionellen Käufer auf die Lüge der US-Notenbank hereinfielen, dass alle positiven Entwicklungen bei Gold "vorübergehend" seien.Und jetzt kommt der lustige Teil. Wie bereits erwähnt, haben sowohl Powell als auch Yellen Anfang dieses Monats dem Begriff "vorübergehend" abgeschworen, so dass das Jahr 2022 ein Rätsel zu sein scheint, das durch die einfache Beantwortung einiger binärer Fragen zu lösen ist:Wenn Sie diese drei Fragen richtig beantworten, sind Sie auf dem besten Weg zu einer erfolgreichen Prognose für das Jahr 2022. Unsere neueste Jahresprognose werden wir in einigen Wochen für Sie bereithalten. Doch lassen Sie uns jetzt mit einem weiteren Screenshot aus dem Makrocast 2021 schließen. Auch wenn die Qualität unserer Preisprognosen von Jahr zu Jahr variieren kann, sind die nachstehenden "Ratschläge" zeitlos.Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage. Ich hoffe, Sie können sich ausruhen und entspannen. Kommen Sie jedoch in ein paar Wochen gestärkt und bereit zurück, das unglaublich wechselhafte und herausfordernde Jahr 2022 in Angriff zu nehmen.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 21. Dezember 2021 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.