Erinnerungen an Wharton: Erkennen, wann die Fed "für oder gegen Sie" ist

Im Jahr 1983 bot mir die Securities Industry Association die Möglichkeit, einen dreijährigen Kurs in "Stocks and Bonds 101" zu besuchen. Ohne zu ahnen, was dieser Kurs tatsächlich für mich bedeuten würde, nahm ich eifrig an, denn die wichtigste Vergünstigung war eine Schindel für mein Büro, auf der der Titel "The Wharton School" prangte, mit meinem Namen direkt darunter und einer Unterschrift, die von einer Reihe von Blaublütlern aus dem Nordosten bestätigt wurde.Diese dreijährige Reise hatte einen bemerkenswerten Einfluss auf meine Psyche. Ich traf einige meiner früheren Helden wie Martin Zweig, Jeremy Seigel, Julius Westheimer und Gail Dudack, allesamt wirklich interessante Persönlichkeiten. Aber keiner war so einflussreich wie ein wenig bekannter Händler namens Robert Gordon.Auf den ersten Blick schien er mir das perfekte Abbild eines New Yorkers zu sein - eine Kreuzung aus Robert DeNiro und John Travolta, aber mit einer Größe von vielleicht 1,75 Meter mindestens ein paar Zentimeter größer. Er war ein Schüler des legendären Ivan Boesky (ein Arbitrageur, der 1987 wegen Insiderhandels ins Gefängnis kam), der für sein Verständnis und sein Geschick in der Kunst der Ausnutzung von Ineffizienzen bei der Preisbildung von Wertpapieren bekannt war.Während einer von Gordons Vorlesungen erklärte er uns die damals (1985) recht obskure Vorstellung, dass eine Instanz namens "US-Notenbank" der Haupttreiber für die Aktienkurse sei, aber, was noch wichtiger ist, er sagte, dass in dem Moment, in dem die Politik von "aktienfreundlich" zu "aktienfeindlich" wechselt, Portfolioanpassungen vorgenommen werden sollten.Ich erinnere mich an ein Zitat des berühmten Filmschauspielers Omar Sharif, eines weltweit sehr erfolgreichen Bridge-Spielers und Glücksspielers, der auf die Frage, worauf er seinen phänomenalen Erfolg "an den Tischen" zurückführe, antwortete: "Man muss immer in der Lage sein, den Moment am Abend zu erkennen, in dem sich die Karten für oder gegen einen wenden." Übertragen auf Aktien ist es der Moment im Zyklus, in dem sich die Fed "für oder gegen Sie" wendet, den man erkennen muss, insbesondere im heutigen Finanztheater der Überschuldung und der messerscharfen Verschuldung.Ich behaupte, dass sich in den letzten drei FOMC-Sitzungen die "Karten" bei den Risikoanlagen mit dem Wegfall des Wortes "vorübergehend" gegen die Anleger gewendet haben. Die Anhebung des S&P 500, um den asymmetrischen Vermögenseffekt zu verstärken, wurde durch eine Rückkehr zu einem der beiden Hauptmandate der Fed (maximale Vollbeschäftigung und Preisstabilität) ersetzt, und es ist das neue Kind in der Stadt, das in die Kategorie "Inflationsbekämpfung" fällt.Noch wichtiger ist, dass, wenn das Geräusch, das man aus dem Marriner S. Eccles Building hört, nicht mehr das Knallen der Champagnerkorken ist, wenn der NASDAQ einen neuen Höchststand erreicht, sondern eher das Geschrei, das man hört, wenn der Ölpreis um ein paar Dollar je Barrel fällt, dann weiß man, dass die Bowle weggenommen wurde und dass sich "das Blatt gewendet hat".Dies ist einer der Hauptfaktoren, der die Unfähigkeit von Gold und Silber erklärt, auf die kürzlich gemeldeten und ausgesprochen "heißen" Inflationszahlen zu reagieren. Auf diese Weise reagieren Gold und Silber als Barometer für einen bevorstehenden Wetterumschwung, und da der sonnige Himmel für die Edelmetalle die Periode sinkender Realzinsen (Fed Funds Rate minus CPI) ist, erfüllen sie wirklich ihre historischen Vorhersagefähigkeiten und fungieren als Barometer für einen herannahenden Sturm, der durch eine bevorstehende Trendwende bei der Fed Funds Rate ausgelöst wird.Er ist seit vierzig Jahren rückläufig, und in dieser Zeit ist der Goldpreis von 250 Dollar je Unze auf 2.100 Dollar je Unze gestiegen. Das derzeitige Niveau von etwa 1.800 Dollar je Unze widerspricht also offensichtlich dem, was wir jetzt alle lesen und hören, nämlich dass das neue Schreckgespenst im Raum nicht mehr der Vermögenseffekt, sondern der Anstieg der Verbraucherpreise ist. Mit anderen Worten: Die Fed steht nicht mehr hinter den Wall-Street-Leuten, sondern hinter den Main-Street-Leuten, und das ist einfach Politik in ihrer hässlichsten Form.Ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass ich das gesamte Bankgewerbe weltweit verabscheue. Bevor die vier Säulen in den 1980er Jahren abgerissen wurden, durften Immobilienvertrieb, Versicherung, Bankwesen und Maklergeschäft nicht miteinander kombiniert werden; sie mussten sozusagen bei der Stange bleiben. Und als ehemaliges Mitglied der Maklerbranche erinnere ich mich an das Gejammer und Gezeter, als die Banken begannen, alle altehrwürdigen Maklerhäuser wie McLeod Young Weir (Scotia), Wood Gundy (CIBC) und Dominion Securities (RBC) aufzukaufen.Die gängige Meinung war, dass es Wachstum und Innovation ersticken würde, wenn man kreativitätsarme, langweilige Banker mit den weitaus aggressiveren und unternehmerischeren Risikoträgern in der Maklerbranche in einen Raum ließe. Das wäre so, als würde man im Juli die Tür des Bierkühlschranks in der Garage öffnen, um die Garage abzukühlen - das wird nie passieren.Was die Pessimisten jedoch nicht verstanden, war, dass der einzige Katalysator, der das konservative Denken der Banker in das aggressive Verhalten der Makler verwandeln konnte, das einzige Schmiermittel war, das für die Entwicklung der Kinetik erforderlich war - die Gier. Jahrelang zahlten die privaten Maklerfirmen ihren Angestellten buchstäblich das Fünffache ihrer Bankerbrüder, aber als die Banken in das Wertpapiergeschäft einsteigen durften, nutzten sie ihren "bevorzugten Status" bei den Politikern und den Aufsichtsbehörden und trieben die Gier auf eine neue Ebene.In den Tagen, als das BNA-Gesetz den Bankern verbot, mit den Ersparnissen der Einleger zu spekulieren, wurde das Geld von den langweiligen Bankern geschützt und gepflegt, während die wilden Spekulationen das Habitat der extravaganten Makler waren, sei es der Kauf von Anleihen auf Marge oder Wetten auf den künftigen Preis von Schweinebäuchen über die Terminmärkte.Leider waren diese Bierkühlschränke in Wirklichkeit eher Atomreaktoren der Gier, so dass die Garagen, als sie geöffnet wurden, in Rekordzeit und mit unendlicher Ansteckungsgefahr vulkanisch wurden.Die traurige Realität der Dotcom-Blase, der Subprime-Blase und jetzt der "Alles"-Blase ist, dass die wilden Revolverhelden/Spekulanten der Ära vor 1980 das Finanzsystem niemals hätten sprengen können, weil sie durch einen Mangel an Kapital eingeschränkt waren, aber als die Fesseln der regulatorischen Beschränkungen im Namen des Globalismus abgeworfen wurden, nutzten die Banker eine unbegrenzte Hebelwirkung zusammen mit unbegrenztem Kapital (Schulden), das von den Politikern vollständig genehmigt wurde, um ihre Gewinne zu steigern, während sie das Finanzsystem in einen globalen "Fail-Safe"-Mechanismus verwandelten.