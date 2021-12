Goldmarkt wechselhaft; pendeln zwischen 1.810 & 1760 Dollar

Der Dollar, der sich gewöhnlich invertiert zu Gold bewegt, sackte am Donnerstag leicht ab, berichtet Investing.com . Auf die USA bezogene Daten, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, zeigten, dass das dortige BIP auf Quartalsbasis in Q3 um 2,3% gewachsen war. Verkäufe bestehender Häuser lagen für November bei 6,46 Millionen, während sich der Conference Board Consumer Confidence Index für Dezember bei 115,8 belief.Doch "es wird erwartet, dass der Goldmarkt wechselhaft und unruhig" zwischen dem Widerstand bei 1.810 Dollar je Unze und der Unterstützung bei 1.760 Dollar je Unze handeln wird, meinte Avtar Sando von Philip Futures. "Das Momentum ist mangelhaft und die Preise werden wahrscheinlich bis Jahresende konsolidieren."Silber sowie andere Edelmetalle, die für industrielle Zwecke verwendet werden, scheinen sich für ein Wiederaufleben bereit zu machen, während Investoren über Omicron hinaus in die Zukunft blicken.© Redaktion GoldSeiten.de