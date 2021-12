Natixis: Normalisierung 2022 - Rückgang von Gold- & Silberpreis

Die Normalisierung der Weltwirtschaft 2022 und straffere US-Geldpolitik werden ihren Tribut von Gold und Silber fordern, meinen die Analysten bei Natixis. In einem Interview mit Kitco News , erklärte Bernard Dahdah, Edelmetallanalyst bei der französischen Bank, dass zwar keinen vollständigen Goldzusammenbruch im nächsten Jahr erwarten würde, er jedoch denke, dass die Preise auf Niveaus von vor der Pandemie fallen sollten.In ihrer Edelmetallprognose für 2022 erwartet Natixis einen durchschnittlichen Goldpreis von 1.630 Dollar je Unze. "Der Goldpreis wird durchschnittlich noch immer höher ausfallen als sein Durchschnitt von 2010, doch so sehen wir eine Normalisierung am Markt", erklärte er.Die Bank sei ebenfalls nicht optimistisch, was den Silberpreis im nächsten Jahr angeht. Dahdah meinte, dass Silber dem Goldpreis nach unten folgen sollte, selbst mit Übergang hin zur grünen Energie. Natixis erwartet einen Durchschnittspreis von etwa 21,10 Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de