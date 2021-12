Inflation und Gold: Was ist los?

Im letzten Update zu Angebot und Nachfrage haben wir verschiedene Theorien erörtert, die versuchen zu erklären, was die Bewegungen der Gold- und Silberpreise verursacht. Wir erwähnten: "...Versuch, einen berühmten Käufer von Metall hochzuhalten, während man die Tausende von nicht berühmten Verkäufern ignoriert, die das Metall an den berühmten Käufer verkauft haben."Seitdem hat Irland zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wieder Gold gekauft. Und vorhersehbarerweise sehen die meisten Stimmen in der Goldgemeinde dies als ein positives Zeichen. Übrigens haben wir keine Daten darüber gefunden, welche Preise zu welchen Zeitpunkten gezahlt wurden, aber in den Artikeln vom 1. Dezember ist von einer Reihe von Käufen über mehrere Monate die Rede. Wenn man davon ausgeht, dass "einige" zwei bedeutet, könnte Irland mehr als den aktuellen Preis gezahlt haben.Um auf die allgemein verbreitete bullische Sichtweise der irischen Weisheit zurückzukommen: Was ist mit den Meinungen der 64.300 Personen, die ihr Gold nach Irland verkauft haben (unter der Annahme, dass der durchschnittliche Verkäufer eine Unze verkauft hat)? Diese Menschen haben doch sicher geglaubt, dass der Preis sinken wird?Es gibt zwei konkurrierende Theorien, wie die gegensätzlichen Ansichten zu interpretieren sind, wenn ein Marktteilnehmer berühmt ist und der andere eine Gruppe anonymer Personen ist. Die eine ist die Theorie des "berühmten Käufers", die andere die Theorie des "inkompetenten Bürokraten". Letztere wurde verwendet, um den Verkauf der Hälfte des britischen Goldes zwischen 1999 und 2002 zu erklären. Wie hätten wir wissen können, dass die britische Regierung damals dumm war, zu verkaufen, und die anonymen 12.699.250 Käufer im Recht waren? Während heute die irischen Bürokraten Recht haben und die 64.300 Verkäufer im Unrecht sind? Das ist einfach eine Tendenz zum Optimismus.Natürlich versuchen einige der Unternehmen, die diese Geschichten verbreiten, nur, Gold zu verkaufen (wir verkaufen kein Gold, wir zahlen Zinsen auf die langfristigen Goldbestände der Anleger). Wir möchten jedoch anmerken, dass Menschen, die Gold aufgrund eines Irrtums kaufen, schnell wieder verkaufen, wenn sie ihren Fehler erkennen. Niemand gewinnt, und einige dieser Leute kehren vielleicht nie wieder auf den Goldmarkt zurück, weil sie die falsche Lektion gelernt haben.Eine weitere Theorie über die Ursachen des Goldpreises sind Veränderungen des Verbraucherpreisindexes, auch bekannt als Inflation. Die Verbraucherpreise sind in die Höhe geschossen. Aber der Goldpreis ist nicht gestiegen. Ist dies also ein positives Signal? Lassen wir einmal den offensichtlichen Widerspruch beiseite. Wenn steigende Verbraucherpreise zu einem Anstieg des Goldpreises führen und die Verbraucherpreise gestiegen sind, der Goldpreis aber nicht, dann ist die Vorhersage der Theorie nicht eingetreten. Es gibt also keinen Grund zu erwarten, dass sie sich in Zukunft bewahrheiten wird.Ob steigende Preise ein Signal für Gold sind, hängt von der Ursache des Preisanstiegs ab. Wenn die Preise aufgrund von nichtmonetären Kräften wie Zöllen, Beschränkungen der Energieerzeugung und der zunehmenden Zahl und Kosten von Vorschriften (die wir als nutzlose Zutaten bezeichnen) steigen, warum sollte dies den Goldpreis in die Höhe treiben? Es gibt keinen mechanischen Mechanismus, der die Preise von Konsumgütern mit dem Goldpreis verknüpft.Es gibt Zeiten, in denen die Preise von Gold und Konsumgütern gemeinsam steigen. Es gibt aber auch Zeiten, in denen der eine stark ansteigt, der andere aber nicht. Zum Beispiel hat sich der Goldpreis von 2009 bis 2011 mehr als verdoppelt. In diesem Jahr sind die Verbraucherpreise nach Angaben des Bureau of Labor Statistics um 6,3% gestiegen. Der Goldpreis ist um etwa 5% gesunken.Die Verbraucherpreise sind aufgrund der oben erwähnten nichtmonetären Faktoren gestiegen, vor allem wegen des Peitschenhiebs, der als Reaktion auf COVID verhängt wurde. Alle Unternehmen, vom Einzelhandel bis zur Reparatur, haben gelernt, dass sie sich nicht auf die pünktliche Lieferung von Produkten verlassen können. Daher steigen natürlich die Preise, um das begrenzte Angebot zu rationieren. Wenn Volkswirtschaftler sagen, dass "Inflation vorübergehend ist", meinen sie damit, dass die logistischen Probleme gelöst werden und die Lagerbestände wieder aufgefüllt werden.Leider unterscheiden sie dabei nicht zwischen verschiedenen Ursachen. Wenn die Preise aufgrund von Geldverschleuderung steigen, ist das Inflation. Wenn die Preise aufgrund vorübergehender Lieferschwierigkeiten steigen, ist das ebenfalls Inflation. Und wenn die Preise aufgrund von Gesetzen steigen, die alle dazu zwingen, teureres Erdgas zu verwenden, und aufgrund von Gesetzen, die die heimische Erdgasproduktion verbieten, dann nennt man das ebenfalls Inflation. Wir brauchen andere Worte für diese Phänomene. Doch darum geht es uns heute nicht. Wir weisen lediglich auf die Ursache des Anstiegs der Verbraucherpreise hin und stellen fest, dass diese sich nicht direkt auf Gold auswirkt.Gold unterscheidet sich von Konsumgütern oder sogar gewöhnlichen Rohstoffen. Soweit wir wissen, wird es seit mindestens 5.000 Jahren von der Menschheit abgebaut. Praktisch das gesamte in dieser Zeit geförderte Gold befindet sich noch immer in menschlicher Hand. Spielzeug, Weihnachtsbäume, Lebensmittel und sogar Autos werden produziert, um konsumiert zu werden. Bei diesen Gütern gibt es nur sehr wenige Lagerbestände. Was produziert wird, gelangt schnell (Versandverzögerungen verlängern jetzt diese Zeit) in die Hände der Verbraucher. Diese verbrauchen es dann.Aber Gold wird nicht konsumiert. Es kann zu Schmuck verarbeitet werden, aber dieses Produkt ist nur einen kurzen Weg zu einer Scheideanstalt von Goldbarren entfernt. Natürlich wirft niemand Goldschmuck in den Müll. Es gibt einen riesigen Bestand an Gold. Es würde Jahrzehnte dauern, so viel Gold zu fördern, wie es derzeit der Fall ist.Aus diesem Grund widersetzt sich Gold allen herkömmlichen Analysemethoden wie Angebot und Nachfrage. Was ist das Angebot? Es ist nicht nur das, was von den Bergleuten und Recyclern kommt. Was ist die Nachfrage? Es geht nicht nur um Schmuck und schon gar nicht nur um Elektronik. Jede jemals produzierte Unze ist ein potenzielles Angebot. Jeder Mensch auf diesem Planeten stellt eine potenzielle Nachfrage dar. Zum richtigen Preis und unter den richtigen Bedingungen.Es gibt viele potenzielle Faktoren, zu viele, um sie zu analysieren, und zu wenig greifbar, um sie zu quantifizieren. Sie wirken sich jedoch alle auf dieselbe Sache aus: die Goldbasis. Die Basis ist der Goldpreis auf dem Terminmarkt abzüglich des Preises auf dem Kassamarkt. Dies ist ein gutes Maß für den Goldreichtum des Marktes (und die Cobasis, Spot - Future) ist ein gutes Maß für die Knappheit des Goldes auf dem Markt.