Angst könnte Silber bis 2022 um mehr als 60% steigen lassen

Während die Märkte in den USA und weltweit in den letzten 60+ Tagen hin und her gerissen sind, haben viele Händler nicht erkannt, dass sich sowohl bei Gold als auch bei Silber eine unglaubliche Gelegenheit bietet. Historisch gesehen ist Silber im Vergleich zu Gold im Moment extrem unterbewertet. In der Tat hat sich Gold in den letzten 12+ Monaten über 1.675 Dollar gehalten, während Silber von Höchstständen bei 30 Dollar auf ein aktuelles Preistief bei 22 Dollar eingebrochen ist - ein Rückgang von -26%.Viele Händler verwenden das Gold/Silber-Verhältnis als Maßstab für den Preisvergleich zwischen diesen beiden Metallen. Sowohl Gold als auch Silber dienen als Absicherung in Zeiten, in denen die Angst an den Märkten zunimmt. Gold ist jedoch in der Regel ein besseres langfristiges Wertaufbewahrungsmittel als Silber. Silber reagiert in Zeiten großer Angst oder Ungewissheit auf den globalen Märkten oft aggressiver und steigt prozentual oft viel schneller als Gold, wenn die Angst ihren Höhepunkt erreicht.Das Gold/Silber-Verhältnis ist einfach der Goldpreis geteilt durch den Silberpreis. Daraus ergibt sich ein Verhältnis der Preisentwicklung (wie eine Spread), mit dem wir messen können, ob Gold seinen Wert besser hält als Silber oder nicht. Wenn das Verhältnis fällt, steigt der Silberpreis schneller als der Goldpreis. Steigt das Verhältnis, so steigt der Goldpreis schneller als der Silberpreis.Derzeit liegt das Gold-Silber-Verhältnis bei über 0,80 und damit weit über einem historisch normalen Wert, der normalerweise eher bei 0,64 liegt. Meiner Meinung nach deutet das derzeitige Verhältnis darauf hin, dass sowohl Gold als auch Silber im Jahr 2022 und darüber hinaus einen ziemlich starken Aufwärtstrend erleben werden. Dieser Trend könnte sich zu einem übertriebenen Aufwärtstrend entwickeln, wenn der globale Schuldenabbau und die Neubewertung die Märkte Anfang 2022 erschüttern.Ich gehe davon aus, dass das Gold-Silber-Verhältnis vor Juli/August 2022 unter 0,75 fallen wird, da sowohl Gold als auch Silber im ersten Quartal 2022 zu steigen beginnen. Irgendein Ereignis wird wahrscheinlich Anfang 2022 das Vertrauen der Anleger erschüttern, so dass die Edelmetalle zunächst um 15% bis 25% ansteigen werden. Nach dieser anfänglichen Bewegung könnten weitere Auswirkungen des weltweiten Schuldenabbaus nach COVID zu einer noch stärkeren Bewegung der Metalle im weiteren Verlauf des Jahres 2022 und bis ins Jahr 2023 führen.Im Mai 2021 veröffentlichte ich einen Artikel, in dem ich darauf hinwies, dass der US-Dollar unter 90 abrutschen könnte, während die Märkte in den USA und weltweit in einen Deflationszyklus übergehen, der bis 2028-29 andauert. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Märkte in diesen längerfristigen Zyklus eintreten und sich von der breiten Reflationierung, die in den letzten 24+ Monaten stattgefunden hat, abwenden werden - es ist nur eine Frage der Zeit.Wenn meine Nachforschungen richtig sind, könnte die durch den COVID-Virus verursachte Störung zu einer heftigen Umkehrung führen, die die Reaktion der globalen Märkte auf den wahrscheinlich stattfindenden Deleveraging- und Neubewertungsprozess verändern könnte.Ich vermute, dass das COVID-Virus-Ereignis die globalen Markttrends unterbrochen hat, weil das überschüssige Kapital, das in die globalen Märkte geflossen ist, einen sehr starken Anstieg der Preise für Immobilien, Rohstoffe, Lebensmittel, Technologie und viele andere Produkte des täglichen Lebens in der ganzen Welt ausgelöst hat. Hätte das COVID-Ereignis ohne den übermäßigen Kapitaleinsatz auf den globalen Märkten stattgefunden, wäre es wahrscheinlich zu einem gegenteiligen Trend gekommen.Die Nachfrage wäre zurückgegangen. Das Preisniveau wäre gesunken. Die Nachfrage nach Rohstoffen und anderen Technologien wäre ebenfalls gesunken. Das ist aber nicht geschehen. Es kam zu einer gegenteiligen Entwicklung des Weltmarktes, und die Preise stiegen schneller als erwartet.