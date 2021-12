In eigener Sache: Edelmetallmesse 2021 - Update 2/2

Für unsere Sponsoren hatten wir bis zum 21. November 2021 einen exklusiven Newsletter aufgelegt. In diesem Zusammenhang wurde eine 1-Unzen-Goldmünze verlost.1) Der Gewinner bzw. die Gewinnerin der Goldmünze ist:aus 61137 Schöneck.(Frau S. hat Ihren Gewinn Ende November erhalten.)2.) Darüber hinaus haben wir zusätzlich jeweils zwei Abos unter allen Interessenten verlost:a) Jahresabo (a 12 Ausgaben) " Morgan Report ", deutsche AusgabeGewinner 1:. aus JenaGewinner 2:(gmx.net Adresse) -auf unsere Gewinnbenachrichtigung noch nicht reagiert-b) 3-Monats-Abos " Der Goldreport Gewinner 1:aus SchifferstadtGewinner 2:(web.de Adresse) -auf unsere Gewinnbenachrichtigung noch nicht reagiert-Unser diesjähriges 300-seitiges Magazin ist seit Mitte November über den Buchshop von GoldSeiten (alternativ auch über den Kopp Verlag und Osiris Verlag) bestellbar.Eine Liste der diesjährigen Autoren können Sie hier einsehen . Aufgrund des Gewichts müssen wir Ihre Bestellung als Paket (im Inland: per DPD) versenden. Als kleines Dankeschön für alle Besteller liegt der Sendung das Buch " Gold & Silber für Einsteiger “ vom Tim Schieferstein (Broschiert, Auflage 11/2021, 245 Seiten, 14,90 €) kostenfrei (unverbindlich, so lange der Vorrat reicht) bei.Die kostenfreie, inhaltlich gekürzte PDF-Version ist seit heute online. Folgen Sie bitte diesen Link Wie in unserem ersten Update angekündigt, haben wir jeweils drei deutsch- und englischsprachige Vorträge aus den beiden Live-Premieren ( Freitag Samstag ) ausgekoppelt und einzeln auf YouTube hochgeladen. Diese finden Sie nachfolgend:Nach der Messe ist bekanntermaßen vor der Messe und so beginnen wir bereits jetzt die Planungen für die kommende Veranstaltung. Was allerdings das neue Jahr 2022 global bringen wird, welche Überraschungen seitens der Politik, Wirtschaft und Mutter Natur anstehen werden, kann keiner vorhersehen. Stand heute, soll die Edelmetallmesse Anfang November in München stattfinden.Mit goldigen GrüßenDas Organisations-Team der