Bedroher auf Urlaub

Frohe Weihnachten. Dies im doppelten Sinne, denn die Bedroher sind auf Urlaub. Niemand bedrohte diese Woche mit noch weiterer Reduktion des Geldmengenersatzes.Wir hatten schon mehrmals die vielgepriesenen "Infrastrukturerneuerungsprogramme" als Fantasmagorien bezeichnet und in der Tat hat Senator Manchin (ein Demokrat) bekannt gegeben, das Infrastrukturpaket nicht zu unterstützen. Damit geht das seit der Wahl des früheren Präsidenten Trump von der anderen Partei, damals mit einer 2- Kammern- Parlamentsmehrheit der Republikaner bestehende Versprechen, Versprechen, nichts Halten bezüglich der Infrastrukturerneuerung in die nächste Legislaturperiode.Biden hat das Infrastrukturerneuerungsprojekt von Trump übernommen, er verfügt noch über eine Demokratische Parlamentsmehrheit und es geschieht - WIEDER NICHTS. Unsere Portfolioentscheidung, dem neuen Boom der Realinfrastruktur keine Sekunde zu glauben bzw. nicht Aktientitel noch Rohstoffe, die für echte Modernisierung gebraucht werden, hoch zu gewichten, erwies sich erneut als richtig.Russel 2000 (920 → 2240) seit dem Thema (2016)gegen den wirklich wachsenden NASDAQ (3810→16319) seit dem Thema (2016)sprechen daher in ihrer Kreuz-Ratio eine klare Sprache und wir bleiben dabei, dass das nicht an einer Bubble der Tech-Aktien liegt, sondern daran, dass die breite Wirtschaft nicht wächst. Wenn Bubble, dann sogar stärker bei den Realwirtschaftsaktien.Auch diese sind noch stockkonservativ verglichen mit Anleihennotierungen, die ja auch noch getapert werdenChina schließt wieder ganze Städte, die Lieferkettenprobleme und mit ihnen die Mangelteuerung wird sicher nicht entspannt.Gold freundlichPalladium und BitCoin deutlich erholtAn der relativen Situation:Year- over - year PPI (Produktionspreisindex) mit 9,6% (Jahresbasis) versus Year- over - year CPI (Konsumentenpreisindex) mit 6,8% (Jahresbasis).also krasser Unterproduktion, nun noch weiter garniert um Infrastrukturausbauabsagen ändert dies aber alles nichts.Silber zeigt es an wie immer:es geht nichts voran im Westen, außer die Mangelteuerung. Da ich derzeit in Asien weile und mir dort in früher rückständigen Ländern real existente High Tech z.B. Umkehrosmoseanlagen in der Wasseraufbereitung live ansehe, kann ich nur nochmals feststellen: Der Westen redet, redet, die anderen machen. Außer Tech.Aufwachen!© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.