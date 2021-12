Goldschmuckverkäufe in Hongkong legten 2021 wieder zu

Die Goldschmuckverkäufe legten in Hongkong dieses Jahr um mehr als 30% zu, wobei die Rückkehr von Hochzeiten und anderen Feiern nach dem Auftreten des COVID-Virus und nachdem Maßnahmen zur sozialen Distanzierung gelockert wurden, zum Großteil beitrugen, erklärten Branchenmitglieder. Dieser Anstieg erfolgte nun nach zwei Jahren der Kontraktion, berichtet die South China Morning Post Die Goldschmuckverkäufe gingen im letzten Jahr um 80% zurück, da die Pandemie zahlreiche Hochzeiten verhinderte, die ein Haupttreiber des Trends darstellen. Im Jahr 2019 gingen die Verkäufe aufgrund gesellschaftlicher Unruhen in Hongkong um 40% zurück.“Wir verzeichneten eine starke Erholung der Goldschmuckverkäufe im zweiten Halbjahr, nachdem die Regierung Beschränkungen lockerte, die die Anzahl von Hochzeitsgästen einschränkten”, so Haywood Cheung Tak-hay, Präsident der Chinese Gold and Silver Exchange Society.© Redaktion GoldSeiten.de