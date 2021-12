Kovacevic: Elektrifizierung treibt Kupfer & Lithium voran

Die Elektrifizierung der Wirtschaft wird Transportmethoden rapide verändern und die Notwendigkeit von Elektrofahrzeugen wird wiederum für eine höhere Nachfrage nach Kupfer und Lithium sorgen, so Gianni Kovacevic in einem Interview mit Kitco News . Der Director bei der CopperBank erklärte, dass der Kupferpreis - derzeit bei etwa 4,34 Dollar je Pfund, auf über 6 Dollar je Pfund steigen werde; dies bezeichnet er als “inflationsbereinigtes Allzeithoch.”Mit dem Wachstum der Kupfernachfrage geht dann auch das Wachstum von Lithium einher. “Ich habe bereits angemerkt, dass die Lithiumnachfrage um 1.000% zulegen wird. Lithium wird in bestimmten Teilen dieser Wende im nächsten Jahrzehnt um 10%, 11% 12%, 15% zulegen. Es wird ein unglaublicher Wachstumsrohstoff sein. Die Leute möchten in Lithium investieren” so Kovacevic.Er fügte außerdem hinzu, dass wir uns derzeit in den Anfangsstadien eines “zweiten Impulses” eines aus mehreren Impulsen bestehenden Bullenmarktes befinden würden. “Der erste Impuls fand letztes Jahr statt”, erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de