Viele Fragezeichen

Die abgelaufene Woche bringt bei den Märkten kaum Veränderung.Die einzige hervorzuhebende ist der Zuwachs im Gold zu Lasten der sehr gut notierenden AktienZu den derzeit unwahrscheinlichen "Infrastrukturerneuerungsprogrammen" gibt es keine neuen Nachrichten.Bedenklich für die Weltwirtschaft stimmt, dass nicht chinesische Virologen davor warnen, dass in China verwandte Impfstoffe gegebenenfalls nicht gegen eine neue Welle helfen, ob dies nun zu Lock-Downs oder anderen Ausfällen von Produktion führt ist ökonomisch nicht von Belang, falls es stimmte. Ob es stimmt, ist von chinesischer Seite nicht bestätigt, die das sicher besser weiß.Solche Ausfälle, sollten sie eintreten, könnten den weltweiten Warenmangel nämlich weiter veschärfen und in der Folge die Teuerung weiter befeuern. Deren Bekämpfung mit den zuletzt seitens der US-Zentralbank getroffenen Maßnahmen ist ohnehin so nicht möglich.Stellen wir uns also besser auf eine komplexe Nachrichtenlage mit vielen Fehlinterpretationen ein. Eine solche kann und ist zu befürchten - wird zu heratischen Kursausschlägen führen, an sich noch kein Problem, das dabei entstehende Problem sind aber soziologische Kreuzflüsse, weil eben verschiedene Marktteilnehmer eine verworrene Lage an Informationen unterschiedlich in Marthandlungen umsetzen werden und das zum gleichen Zeitpunkt.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.