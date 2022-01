Lawrie Williams: Preisprognosen für Ende 2022

Lawrie Williams hat auf der Webseite SharpsPixley.com seine aktualisierten Preisprognosen für die Edelmetalle zum Jahresende 2022 veröffentlicht. Nach Einschätzung des Analysten dürfte das gerade begonnene Jahr ein positives für alle wichtigen gehandelten Edelmetalle werden. Eine Ausnahme könnte jedoch Palladium darstellen, das seiner Meinung nach in den vergangenen Jahren zu schnell gestiegen sei.Gold sieht Williams zum Ende das Jahres bei 2.000 USD je Unze, was gegenüber dem Preis am 31.12.2021 ein Plus von 10% bedeuten würde. Auch Silber dürfte seiner Prognose zufolge um 10% steigen und das Jahr bei 25,50 USD beenden.Für Platin sieht der Marktexperte ein Plus von 16% voraus und erwartet Ende Dezember einen Kurs von 1.100 USD. Für Palladium erwartet Williams einen Rückgang von 27% auf nur noch 1.350 USD je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de