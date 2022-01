Silber voll im Plan zum Auftakt

Quelle Chart: Guidants

Wie bereits im alten Jahr zum 17. Dezember festgestellt, vollzieht der kleine Bruder des Goldes eine glanzvolle Leistung. Die Unterstützung rund um 21,60 USD wurde mit Bravour verteidigt und im Sinne der Saisonalität eine Erholungsbewegung gestartet. Das erste Ziellevel bei 23,75 USD liegt unmittelbar voraus und sollte während der kommenden Tage erreichbar sein. Dort dürfte sich der weitere Verlauf entscheiden. Ein Anstieg darüber erlaubt weiteres Potenzial bis zum Widerstand bei 25,50 USD.Unterhalb von 22,58 USD per Tagesschluss, könnte es hingegen nochmals zu einem Test des Levels von 21,60 USD kommen. Dort bot sich bisher immer wieder erhöhte Nachfrage, sodass erst ein Abtauchen darunter größeres Short-Potenzial eröffnen würde.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.