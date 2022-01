Far Resources ändert Namen zu Lithium Resource & Technology

Far Resources Ltd. gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen in Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. ändern wird.Im Zusammenhang mit der Namensänderung bleibt das Handelssymbol "FAT" für die an der Canadian Securities Exchange notierten Stammaktien des Unternehmens unverändert.Die CUSIP-Nummer, die den Aktien des Unternehmens nach der Namensänderung zugewiesen wird, lautet 345510101 (ISIN: CA3455101012).© Redaktion MinenPortal.de