George Milling-Stanley: Bullische Argumente für Gold

George Milling-Stanley von State Street Global Advisors äußerte in einem Interview mit Yahoo Finance kürzlich seine Einschätzung zur jüngsten und künftigen Entwicklung der Goldpreise. Er erwarte nach eigener Aussage im neuen Jahr Preissteigerungen und erinnerte daran, das schwächere Jahr 2021 vor dem Hintergrund der Zuwächse der Vorjahre zu betrachten: "Ich glaube, dass wir eine bessere Performance als im Jahr 2021 sehen werden. Um das Jahr 2021 ins Verhältnis zu setzen, muss man bedenken, dass Gold zwei hervorragende Jahre hinter sich hatte. Der Preis stieg 2019 um 18%. Im Jahr 2020 stieg er um weitere 24%."In Bezug auf die Abflüsse aus dem grüßten Gold-ETF GLD erklärte Miling-Stanley: "Wir haben im Jahr 2021 etwa 10 Milliarden Dollar durch Rücknahmen aus dem GLD verloren, aber das kommt nach einem Jahr, 2020, in dem wir 15 Milliarden Dollar zugelegt haben. Wenn man die beiden Jahre als Durchschnitt nimmt, sieht es also immer noch ziemlich gut aus."Seine bullische Einschätzung begründet der Goldexperte wie folgt: "Ich denke, die meisten Anleger sehen Gold immer noch als Teil ihres Portfolios – sie glauben immer noch, dass Gold ihnen einen gewissen Schutz gegen das Unerwartete bietet, ganz gleich, ob das Unerwartete makroökonomischer oder geopolitischer Natur ist. Es gibt immer noch viel Potenzial für Unvorhergesehenes, das immer wieder auftauchen kann. Wir haben 2021 vielleicht nicht so viel gesehen wie in den Jahren zuvor, was einer der Gründe dafür war, dass Gold in diesem Jahr etwas ruhiger war, aber ich rechne immer noch mit Unsicherheiten, insbesondere an den Aktienmärkten."Die Inflation könnte ein weiterer Faktor sein, der Gold in die Karten spielen wird: "Wenn wir weiterhin Inflationszahlen um die 5% oder 6% pro Jahr sehen, die wir in den letzten Monaten beobachtet haben, vor allem jetzt, da die Verantwortlichen entschieden haben, dass es nicht mehr richtig ist, diese als vorübergehend zu bezeichnen, und sie es mit einer längerfristigen Inflation zu tun haben, dann denke ich, dass Gold davon profitieren wird."© Redaktion GoldSeiten.de