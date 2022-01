Big Red Mining Corp. gibt Aufnahme von Dr. Andrew J. Ramcharan in sein Advisory Board bekannt

Vancouver, 4. Januar 2021 - Big Red Mining Corp. (CSE: RED, FWB: K8J) (Big Red oder das Unternehmen) freut sich, die Aufnahme von Dr. Andrew J. Ramcharan in sein Advisory Board bekannt zu geben. Dr. Ramcharan verfügt über ein umfassendes Know-how in den Bereichen Explorationen, Projektbewertungen, Investmentbanking und Unternehmensentwicklung, das sich über mehr als 20 Jahre erstreckt. Dr. Ramcharan fungierte zuletzt als Executive Vice President, Corporate Development von RosCan Gold Corp. , wo er maßgeblichen Anteil an der Beschaffung von über 40 Millionen $ und einer Verfünffachung der Marktbewertung von über 100 Millionen $ innerhalb von 14 Monaten hatte.In einer ähnlichen Funktion als Manager of Corporate Development von IAMGold Corp. war Dr. Ramcharan an der Beschaffung von Firmenkapital in Höhe von über 600 Millionen $ sowie an Projekterwerben im Wert von über 800 Millionen $ beteiligt. Dr. Ramcharan hatte auch Führungspositionen im Bereich Investmentbanking inne, einschließlich Sprott Resource und Resource Capital Funds, wo er über 300 Projektbewertungen sowie zahlreiche Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen im Wert von über 1 Milliarde $ durchführte.Dr. Ramcharan besitzt ein Ph.D.- sowie ein M.Sc.-Diplom in Bergbautechnik und Mineralwirtschaft (Mining Engineering and Mineral Economics) und absolvierte die Colorado School of Mines, die Universität Leoben sowie das Harvard Business School Continuing Education Program. Dr. Ramcharan ist ein P.Eng. in Ontario, ein eingetragenes Mitglied der Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME) in den USA sowie ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) und des South African Institute of Mining and Metallurgy (SAIMM).Big Red hat Simone Capital Corp. mit der Durchführung von Investor-Relations-Dienstleistungen beauftragt. Simone Capital mit Sitz in Toronto in Ontario wird Big Red mit Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Investor-Relations und Unternehmenskommunikation unterstützen und dabei seine eigene Datenbank nutzen, um mit den von Big Red bereitgestellten Informationen Börsenmakler, Portfoliomanager, Analysten, private Investoren, Verfasser von Newslettern und Medienvertreter zu kontaktieren. Simone Capital Corp. wird eine monatliche Gebühr in Höhe von 2.500 $ erhalten und hat 150.000 Aktienoptionen erhalten, die zu einem Preis von 0,20 $ ausgeübt werden können.Big Red hat 350.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung gewährt.Big Red verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) am Kupferprojekt Dobie Lake (das Konzessionsgebiet) in Ontario (Kanada). Das Konzessionsgebiet befindet sich rund 100 km von Sault Ste Marie (Ontario) entfernt. Der Highway 546 durchquert das Konzessionsgebiet und auf einem Großteil des Projektgeländes finden sich für Geländefahrzeuge geeignete Wege. Das Konzessionsgebiet umgibt und umfasst die Erweiterungen der ehemals aktiven Mine Jentina. Das Konzessionsgebiet beinhaltet 131 Claims mit 6.500 Acres (26 Quadratkilometer) Gesamtfläche. Das Managementteam von Big Red verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Big Red hat es sich zum Ziel gesteckt, auf dem Kupferkonzessionsgebiet Dobie Lake in Zukunft Bohrkampagnen durchzuführen, um das Potenzial für abbaubare Ressourcen zu maximieren.WWW.BIGREDMINING.COMFür das Board of DirectorsJag Sandhu, CEO und President778-218-9638Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Ansichten des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten und als Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Errungenschaften oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet und angegeben werden. Obwohl Big Red davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!