Seltsame Goldverschiebungen + Rekordkäufe & gewaltige COMEX-Silberabflüsse!

Die Spannung steigt bei den Edelmetallen. Während JP Morgan aufgrund der unglaubwürdigen Straffungs-Ankündigung der FED Verluste beim Goldpreis erwartet, wird der Silbermarkt immer enger und die registrierten Bestände nehmen stark ab. Der Dezember verzeichnete die größten Comex-Abflüsse seit 1997! Wenn das weitergeht, könnte JP Morgan Probleme bekommen.Indien kaufte 2021 so viel Gold wie lange nicht, über 1000 t für 55,7 Mrd. Dollar und damit ein Drittel der Welt-Minenproduktion. Was hingegen passiert mit den 300 t, die Rußland pro Jahr produziert? Seit fast zwei Jahren kauft die russische Zentralbank nicht mehr, stattdessen wurden die Exporte erleichtert. Dient das Gold der Unterstützung der Bullion-Banken? Möglich! Sogar Abgeordneten kommt das spanisch vor.Apple brachte letztes Jahr ein "Spielzeug" auf den Markt, das zum "Stalking" mißbraucht werden kann. Absicht? In den USA ist man vorsichtig mit der Freischaltung des 5G-Netzes in der Nähe von Flughäfen, da man Störungen befürchtet. Nur für Flugzeuge?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)