Scotch Creek Ventures Inc. erhält Bohrgenehmigung für Macallan East

VANCOUVER, 5. Januar 2022 - Scotch Creek Ventures Inc. (das Unternehmen) (CSE: SCV) (FWB: 7S2) (OTC: SCVFF) (Scotch Creek oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Bureau of Land Management (BLM) die Bohrgenehmigung für sein Lithiumprojekt Macallan East im Clayton Valley (Nevada), dem Standort der einzigen aktiven Lithiumproduktionsstätte in Nordamerika (Albemarle Corp.), erhalten hat. Das Projekt Macallan East von Scotch Creek grenzt an mehrere bekannte Lithiumressourcen an, darunter auch die 218.000 metrische Tonnen umfassende Lithiumressource von Pure Energy Minerals.Im Becken des Clayton Valley hat sich über mehrere Millionen Jahre Lithium angesammelt, abgespeichert und angereichert - sowohl in Mineralsole als auch in Tonstein, weiß Matt Vitale, Fachexperte von Scotch Creek Ventures. Das Lithiumprojekt Macallan liegt entlang eines wichtigen Teils des östlichen Randes dieses Beckens. Dieser östliche Randbereich scheint besonders günstig für Lithiumkonzentrationen im Clayton Valley zu sein. Wir freuen uns sehr auf den Start unserer Bohrkampagne, um hoffentlich die nächste beträchtliche Lithiumressource Amerikas zu entdecken.Scotch Creek hat drei vorrangige Lithiumbohrziele klar abgegrenzt (siehe Pressemeldung vom 27. Oktober 2021).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63427/SCV_010522_DEPRcom.001.jpegScotch Creek möchte Investoren und Stakeholder dazu einladen, sich mit unserem Investor-Relations-Team in Verbindung zu setzen oder unsere Website zu besuchen, damit sie sich für den Erhalt regelmäßiger Updates und News Alerts anmelden können.Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralprojekten in erstklassigen nordamerikanischen Bergbaurechtsprechungen gerichtet ist. Scotch Creek hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich zu einem erstklassigen Lithiumexplorationsunternehmen in einem der aussichtsreichsten Lithiumgebiete der Welt - dem Clayton Valley in Nevada - zu entwickeln.Für das Board of DirectorsDavid K. RyanDavid Ryan, Chief Executive OfficerWeitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.scotch-creek.com oder unter unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Website der CSE unter www.thecse.com.PR-Kontakt Scotch Creek Ventures Inc.Telefon: +1.604.685.4745E-Mail: info@scotch-creek.comWebseite: www.scotch-creek.com1140-625 Howe Street, Vancouver, BC, V6C 2T6info@scotch-creek.com+1.604.283-5636