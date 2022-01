Die Finanzkrise ist bereits da, nicht vom Marktüberschwang täuschen lassen - Lynette Zang

Daniela Cambone sprach kürzlich für Stansberry Research mit Lynette Zang, Chefmarktanalystin bei ITM Trading, über deren Aussichten für das gerade begonnene Jahr.Es werde sich um ein sehr volatiles Jahr handeln, in welchem die US-Notenbank um ihre Glaubwürdigkeit kämpfen müsse, glaubt Zang. Ihren Marktbeobachtungen zufolge befinden wir uns in einer so genannten Melt-up-Phase. Der Aktienmarkt könnte ggf. durchaus weiter steigen, doch die Fiatwährungen würden immer weiter an Wert verlieren.Die Analystin betont in dem Interview erneut die große Bedeutung von Unabhängigkeit (Nahrung, Wasser, Energie, medizinische Versorgung) sowie ihre Vorliebe für physisches Gold und Silber. Bei den beiden Edelmetallen handle es sich um die die einzigen Finanzanlagen der Welt, die kein Gegenparteirisiko bergen.In Bezug auf Kryptowährungen erklärt sie, dass sie von deren Wert nicht überzeugt sei und entsprechend in diesem Bereich nicht investiert sei. Sie spricht von einer "königlichen Schlacht" zwischen den Regulierungsbehörden und den Kryptos.© Redaktion GoldSeiten.de