Australische Goldaktien schwach

Gewinn im Jahr 2016: 75,0%

Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2020: 12,1%

Verlust im Jahr 2021: 2,2%

Gewinn im Jahr 2016: 132,0%

Verlust im Jahr 2017: 15,1%

Verlust im Jahr 2018: 9,2%

Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2020: 19,6%

Verlust im Jahr 2021: 12,2%

Gewinn im Jahr 2016: 71,5%

Verlust im Jahr 2017: 8,4%

Gewinn im Jahr 2018: 17,7%

Gewinn im Jahr 2019: 36,2%

Gewinn im Jahr 2020: 40,2%

Gewinn im Jahr 2021: 8,5%

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.818 auf 1.811 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 1.803 $/oz um 14 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit schwach.Israelische Studie ergibt, dass der Antikörper-Stand kurz nach der vierten Impfung wieder auf den Stand nach der dritten Impfung zurückfällt und damit im Prinzip unwirksam ist.In Münster sind 36 von 47 Teilnehmer einer Skifreizeit an Corona erkrankt. Alle waren vollständig immunisiert und teilweise geboostert. Die Quote der Impfversager liegt damit bei 76,6%.Südafrika verkündet das Ende fast aller Corona-Maßnahmen, da es durch die Omikron-Variante keine wesentlichen Veränderungen bei den Krankenhauseinweisungen gab. Die Inzidenz fällt vom 18.12.21 mit einem Wert von 273 bis zum 06.01.22 auf einen Wert von 102 und die Zahl der Menschen auf den Intensivstationen in der Westkap-Provinz (incl. Kapstadt) von 70 auf 30.Gesundheitsminister Karl Lauterbach über Omikron: "Das kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Hier werden viele schwer krank werden". "Wie können nicht darauf waren, dass eine Impfpflicht überflüssig wird".BW-FDP-Chef Michael Theurer: "Je länger die Diskussion anhält, desto mehr stellt sich heraus, dass die Impfpflicht kein Allheilmittel ist". FDP-Vize Johannes Vogel: "Vielleicht wird die Frage einer Impfpflicht dadurch auch obsolet, weil sich die Herausforderung für das Gesundheitssystem sich verändert".Kommentar: Dass in den letzten Wochen Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind, führt dazu, dass die Politiker die Fakten nicht mehr vollständig ignorieren können.Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 51.271 Euro/kg, Vortag 51.693 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 ( www.smartinvestor.de ) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 22,51 $/oz, Vortag 22,91 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 971 $/oz, Vortag 970 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.799 $/oz, Vortag 1.822 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1% nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 80,26 $/barrel, Vortag 79,76 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,9% oder 2,5 auf 127,7 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Franco-Nevada 3,6%. Bei den kleineren Werten geben Monument 8,7%, GoGold 8,2% und Vista 6,6% nach. GoldMining zieht 10,0% (Vortag +11,1%) an. Bei den Silberwerten fallen Santacruz 8,5% sowie Impact und Great Panther jeweils 5,1%. Silver Bear verbessert sich 5,6%.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Harmony verlieren 2,6% und Gold Fields 1,9%.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen sehr schwach. Bei den Produzenten fallen Dacian 7,1%, Pantoro 6,9% und Perseus 5,9%. Gascoyne verbessert sich 3,6%. Bei den Explorationswerten verlieren Citigold 10,0% und Thomson 6,0%. Castle zieht 5,0% (Vortage +11,1%, +24,1%) an. Bei den Metallwerten fallen Rex 9,6% und Metals X um 3,9%. Panoramic verbessert sich 5,4%.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,5% auf 186,83 Euro. Bester Fondswert ist heute Gascoyne (+3,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Perseus (-5,9%), Ramelius (-5,3%) und Aurelia (-4,8%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verbessert sich der Fonds um 1,3% auf 186,66 Euro und entwickelt sich damit parallel zum Xau-Vergleichsindex (+1,4%). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 2,2% (Xau-Vergleichsindex -1,3%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 86,7% vom Xau-Vergleichsindex (+6,6%) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Abflüssen von 148,0 auf 147,2 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,6% auf 49,41 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Santacruz (-8,5%), Perseus (-5,9%) und Impact (-5,1%) belastet und dürfte parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verliert der Fonds 4,5% auf 48,99 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (+1,4%). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 12,2% ab (Hui-Vergleichsindex -7,2%). Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Zuflüssen von 163,4 auf 161,9 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,9% auf 63,06 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Panoramic (+5,4%) und Largo (+3,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Benz (-7,4%), Dacian (-7,1%) und Firefinch (-6,8%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verbessert sich der Fonds um 8,5% auf 61,54 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+0,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 14,0% (TSX-Venture Vergleichsindex +7,3%). Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 18,4 auf 19,5 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Alle Angaben ohne Gewähr© Stabilitas GmbH