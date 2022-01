Die Glaubwürdigkeit der Fed ist zerstört; Bargeld, Gold und Silber beste Rettungsanker

Daniela Cambone befragte für Stansberry Research kürzlich Michael Gentile, Gründungspartner und Senior Portfolio Manager bei Bastion Asset Management, zu dessen Prognosen für 2022.Die Einstellung der Anleihekäufe durch die US-Notenbank sei seine größte Sorge für das neue Jahr, und damit die Fragen, wohin die Rendite gehen wird und welche Auswirkungen das auf alle Anlageklassen haben wird.Die Glaubwürdigkeit der Federal Reserve habe im vergangenen Jahr bereits dramatisch gelitten, und so werde die Zentralbank in den kommenden Monaten eine zentrale Entscheidung treffen müssen, so Gentile.Bargeld und Gold seien seiner Meinung nach in der aktuellen Marktsituation gleichermaßen unterbewertet. Cash zu halten (20–30%) sei in diesem Jahr momentan ratsam, zudem sei er Gold und Silber gegenüber weiterhin optimistisch.Den Bergbausektor bezeichnet er als den bei weitem "am wenigsten geliebten Sektor". Dabei böte er mit den günstigsten Bewertung und hoch eingestuften Fundamentaldaten eine großartige Möglichkeit für die Umschichtung von Kapital.© Redaktion GoldSeiten.de