Gold- und Silberausstoß in Peru im November 2021

Das peruanische Ministerium für Minen und Energie veröffentlichte in dieser Woche die aktuellen Zahlen zum Ausstoß der Gold- und Silberminen Perus im November 2021. Die Produktion erhöhte sich demnach im vorletzten Monat des Jahres im Vergleich zum diesjährigen Oktober; im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergab sich ebenfalls ein Anstieg.Wie aus dem Bericht hervorgeht, erreichte der Goldausstoß peruanischer Minen im November 8,60 Tonnen. Dies entspricht einem Plus von 2,7% gegenüber den 8,37 Tonnen Gold im Oktober und stellt im Vergleich zu den 8,37 Tonnen Gold im November 2020 ebenfalls ein Plus von 2,7% dar.Der Silberbergbau verzeichnete im November den Angaben zufolge eine Produktion von 271,83 Tonnen. Verglichen mit den 269,44 Tonnen Silber im Oktober bedeutet dies einen Anstieg von 0,9%. Gegenüber den 269,70 Tonnen im Vorjahresmonat stieg der Silberausstoß im November um 0,8% an.© Redaktion GoldSeiten.de