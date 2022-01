Öl-Brent mit neuem Versuch

Quelle Chart: Guidants

Das Rohöl der Sorte Brent konnte das Oktober-Hoch nicht halten und scheiterte klangvoll am früheren Hochpunkt aus dem Handelsjahr 2018. Die Korrekturbewegung führte mit deutlichen Verlusten bis zum Bereich um 69,00 USD zurück, bevor sich das schwarze Gold wieder nach oben orientierte. Dabei wird aktuell der Widerstand um 83,00 USD je Barrel anvisiert. Dieses Level sollte eine Entscheidung herbeiführen. Ein Anstieg darüber verspricht jedenfalls weitere Zugewinne bis 86,00 bzw. 90,00 USD.Ein Rückfall unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA - aktuell bei 77,98 USD), würde hingegen neuerliche Rücksetzer bis circa 73,00 USD in Aussicht stellen. Dort dürfte das schwarze Gold wieder auf Nachfrage stoßen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.