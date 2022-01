Canada Nickel schließt zuvor angekündigte Darlehensfazilität in Höhe von 10 Mio. US$ ab

TORONTO, Januar 5, 2022 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder "das Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) gibt bekannt, dass es eine gesicherte Darlehensfazilität mit Auramet International LLC ("Auramet") in Höhe von 10 Millionen US$ abgeschlossen hat, die bereits am 21. Dezember 2021 bekannt gegeben wurde. Der Erlös wird verwendet, um sicherzustellen, dass das Unternehmen weiterhin gut finanziert ist, während es das Crawford-Nickelsulfidprojekt bis zum ersten Quartal 2022 aggressiv vorantreibt, wenn das Unternehmen voraussichtlich seinen strategischen Investorenprozess abschließen wird.Das Darlehen ist am 5. April 2022 fällig und wird mit einem Zinssatz von 1 % pro Monat und einer Bearbeitungsgebühr von 2 % des Darlehensbetrags verzinst. Darüber hinaus hat das Unternehmen an Auramet 325.000 einjährige Optionsscheine zu einem Ausübungspreis von 3,94 $ pro Aktie ausgegeben, was einem Aufschlag von 10 % auf den 10-Tage-VWAP des Unternehmens bei Vereinbarung der Darlehensbedingungen entspricht. Die Laufzeit der Optionsscheine wurde von zwei Jahren auf ein Jahr verkürzt, und die Anzahl der Optionsscheine wurde um 75.000 auf 325.000 erhöht. Das Darlehen unterliegt den für eine Transaktion dieser Art üblichen Bedingungen, einschließlich bestimmter positiver und negativer Verpflichtungen. Die Warrants unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.Auramet ist mit einem Jahresumsatz von über 22 Mrd. USD einer der größten physischen Edelmetallhändler der Welt und bietet allen Teilnehmern der Edelmetallkette - von der Gewinnung und Produktion bis hin zur Herstellung und zum Verbrauch - eine umfassende Palette von Dienstleistungen an. Auramet ist ein Privatunternehmen, das 2004 von einem Team gegründet wurde, das bereits seit 1989 zusammenarbeitet. Ihr Geschäft besteht aus drei Hauptaktivitäten: physischer Metallhandel, Merchant Banking und Beratung. Auramet hat sich dank eines erfahrenen Managementteams, das sich als innovativ und fähig erwiesen hat, den Marktteilnehmern in diesem Sektor qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten, ein durchweg erfolgreiches und bekanntes Unternehmen im Metallbereich aufgebaut. Im Geschäftsjahr 2020 kaufte Auramet über 6 Mio. Unzen Gold, 70 Mio. Unzen Silber und 3,2 Mio. Unzen Platinmetalle von einer diversifizierten Basis von über 75 Bergbauunternehmen, 15 Recyclingunternehmen und 20 Raffinerien/Hütten (von denen keines mehr als 5 % ausmacht). Auramet hat im Bergbausektor bereits Finanzierungsfazilitäten im Wert von über 850 Mio. USD bereitgestellt und beabsichtigt, sein Kapitalinvestitionsgeschäft im Bereich der Edelmetalle und batteriebezogenen Metalle auszubauen. Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekten voran, um Nickel und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl benötigt werden. Canada Nickel Company hat in verschiedenen Ländern erfolgreich Marken für NetZeroNickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron registriert und beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel und Kobalt in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.Mark Selby, Chairman und CEOTelefon: 647-256-1954E-Mail: info@canadanickel.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die metallurgischen Ergebnisse, der Zeitplan und die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, die Ergebnisse der PEA von Crawford, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Nettogegenwartswert, die zukünftige Produktion, die Schätzungen der Cash-Kosten, die vorgeschlagenen Abbaupläne und -methoden, die Schätzungen der Lebensdauer der Mine, die Cashflow-Prognosen, die Metallgewinnung, der Kohlenstoff-Fußabdruck und der Grad der Sequestrierung, die Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Zeitplan für Genehmigungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen, Realisierung von Mineralressourcenschätzungen, Kapital- und Betriebskostenschätzungen, Projekt- und Lebensdauer von Minenschätzungen, Fähigkeit, Genehmigungen bis zum angestrebten Zeitpunkt zu erhalten, Größe und Rang des Projekts bei Erreichen der Produktion, wirtschaftliche Renditeschätzungen, Zeitplan und Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion und Kapital-, Betriebs- und Explorationsausgaben sowie potenzielle Vorteile und Alternativen. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Canada Nickel wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Ergebnisse der PEA sind lediglich Schätzungen und beruhen auf einer Reihe von Annahmen, von denen jede einzelne, falls sie nicht korrekt ist, das prognostizierte Ergebnis erheblich verändern könnte. Es gibt keine Zusicherung, dass Crawford in Produktion gehen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die für den Abschluss der Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; künftige Metallpreise oder Projektkosten könnten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit alternativer Nickelquellen oder Ersatzstoffe; die tatsächliche Nickelgewinnung; die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von qualifizierten Arbeitskräften und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, notwendigen Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus beliebigen Gründen als ungenau erweisen; zusätzliche, aber derzeit unvorhergesehene Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsstufe zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Garantie, dass der Betrieb rentabel sein wird.Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht und Canada Nickel lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.