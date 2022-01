Lithium South Development skizziert Unternehmensplan für 2022

Vancouver, den 6. Januar 2022 - Lithium South Development Corp. (TSX-V: LIS, OTCQB: LISMF, Frankfurt: OGPQ) (das Unternehmen) freut sich, seinen Aktionären einen umfassenden Unternehmensplan für 2022 zu präsentieren.Lithium South richtet sein Hauptaugenmerk auf die weitere Erschließung des Lithiumprojektes Hombre Muerto North (HMN), das sich in der argentinischen Provinz Salta auf einem der besten Salare der Welt befindet. Im Rahmen der bisherigen Arbeiten wurde eine qualitativ hochwertige Lithiumressource definiert, die Gegenstand einer positiven vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA; Preliminary Economic Assessment) ist, die am 12. August 2019 veröffentlicht wurde.Um den Wert für die Aktionäre zu steigern, beabsichtigt das Management, die bekannte Ressource mit einem Bohrprogramm und weiteren Förderbohrlöchern beträchtlich zu erweitern. Darüber hinaus wird das Unternehmen eine Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) durchführen und dabei die branchenerprobte Technologie der konventionellen Verdunstung und - sofern gerechtfertigt - der direkten Lithiumextraktion (DLE) anwenden.Lithium South verfügt über ein Betriebskapital von rund 18 Millionen CAD und plant ein umfassendes Werbeprogramm, um die Investoren auf die Explorations-/Erschließungsergebnisse von Lithium South aufmerksam zu machen.Das Lithiumprojekt HMN umfasst 3.287 Hektar, von denen nur der 383 Hektar große Schürfrechteblock Tramo mittels Bohrungen erprobt wurde. Im Rahmen einer kürzlich durchgeführten TEM-Studie wurde beträchtliches Expansionspotenzial für den Rest der Schürfrechteblöcke und insbesondere für den 2.089 Hektar großen Schürfrechteblock Alba Sabrina identifiziert.Die Bohrgenehmigungen sollen im Januar 2022 eintreffen. Die Errichtung von Straßen und Bohrplatten hat bereits begonnen. Für die Unterbringung des Personals wurde ein Lager in der Nähe des Projekts gepachtet und es ist davon auszugehen, dass noch in diesem Monat ein Bohrvertrag unterzeichnet werden wird.Die aktuelle Ressource des Lithiumprojekts HMN im Schürfrechteblock Tramo wurde mit 571.000 nachgewiesenen und angedeuteten Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent mit 756 ppm Lithium definiert, mit einem niedrigen Lithium-Magnesium-Verhältnis von 2,6:1, wie am 3. Oktober 2018 in einem Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Initial Measured Lithium and Potassium Resource Estimate Hombre Muerto Project, Salta and Catamarca Provinces, Argentina von Montgomery and Associates aus Santiago Chile gemeldet wurde, dessen Autor die qualifizierte Person (Qualified Person) Mike Rosko, M.Sc., C.P.G, ist.Eon Minerals aus der argentinischen Provinz Salta führt zurzeit konventionelle Verdunstungstests durch, um Lithiumcarbonat in Batteriequalität zu produzieren und diesen branchenüblichen Lithiumextraktionsprozess zu bestätigen. Darüber hinaus warten drei 2.000-Liter-Großproben der hochwertigen Sole auf Labortests durch drei DLE-Entwickler: Chemphys Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan, Lilac Solutions in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien und Eon Minerals in der argentinischen Provinz Salta.Die Ergebnisse sowohl der konventionellen als auch der DLE-Tests werden in den kommenden Wochen erwartet und werden möglicherweise das optimale Verfahren für die Lithiumproduktion beim Lithiumprojekt HMN definieren.Die von EC & Asociados aus der argentinischen Provinz Salta durchgeführte Umweltbasisstudie ist in die Phase 2 übergegangen. Die Trockenzeitstudie ist abgeschlossen und die Regenzeitstudie steht kurz vor dem Abschluss. Die Umweltbasisstudie erfüllt die Anforderungen des Allgemeinen Umweltgesetzes, Bergbaugesetz Nr. 24.585. Darüber hinaus führt das Unternehmen zurzeit eine Sozialstudie für das Gebiet durch. In Erwartung künftiger Explorationserfolge beim Projekt verfolgt das Management einen proaktiven Ansatz bei der Erteilung von Genehmigungen.Adrian F.C. Hobkirk, President von Lithium South, sagte: Unser Unternehmen startet mit dem Ziel in das Jahr 2022, seine qualitativ hochwertige Lithiumressource zu erweitern und eine Machbarkeitsstudie für das Projekt abzuschließen. Lithium South ist gut finanziert, um diese Ziele in einer Zeit von rekordverdächtigen Lithiumcarbonatpreisen zu erreichen. Lithium South Development Corp. konzentriert sich auf die Entwicklung des Lithiumprojektes Hombre Muerto Norte (Li-Projekt HMN), das sich auf dem Hombre Muerto Salar befindet, dem bedeutendsten Lithium produzierenden Salar in Argentinien. Das Konzessionsgebiet grenzt an ein Grundstück, das vom multinationalen koreanischen Konzern POSCO entwickelt wird, der das Gelände für 280 Millionen USD von Galaxy Resources Ltd. erworben hat. Lithium South hat 2019 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des HMN-Lithiumprojektes unter Verwendung der konventionellen Verdunstungsextraktion durchgeführt.Das Unternehmen bewertet die konventionelle Verdunstung als Verarbeitungsmethode und die direkte Lithiumextraktion (DLE) als alternative Methode.Darüber hinaus plant das Unternehmen eine potenzielle Erweiterung der bekannten Ressource mittels Bohrungen in unterschiedlichen interessanten Gebieten, die im Rahmen einer kürzlich durchgeführten TEM-Untersuchung identifiziert wurden. Das Unternehmen wartet auf die Bohrgenehmigungen, die zurzeit vom Bergbausekretariat in der argentinischen Provinz Salta geprüft werden.Diese Pressemeldung wurde von Marcela Casini, Beraterin des Unternehmens und eine qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.Für das Board of DirectorsAdrian F. C. 