Frank Holmes: Gold sollte 1.000 USD höher liegen

Charlotte McLeod sprach mit Frank Holmes in dieser Woche über seine aktuelle Einschätzung zum Goldpreis. Zwar hat sich das gelbe Metall im vergangenen Jahr nicht entwickelt, wie viele Anleger gehofft hatten, doch der Investmentexperte betont die Wichtigkeit, das Gesamtbild im Auge zu behalten.Der CEO und Chief Investment Officer von US Global Investors erklärt, dass der durchschnittliche Goldpreis im vergangenen Jahr sogar geringfügig höher war als im Jahr 2020. Seiner Meinung nach konzentriert sich der Dialog über Gold zu stark auf die täglichen Preisbewegungen."In diesem Jahrhundert hat Gold in 86 Prozent der Fälle besser abgeschnitten als der Markt. Das ist ein echter Knaller. Es hat den S&P 500 in diesem Jahrhundert um 225 Prozent übertroffen. Keine Goldbeteiligung zuhaben ist also ein Denkfehler", glaubt er. "Gold ist eines dieser großartigen, einzigartigen Assets, aber es ist so gefangen, dass nur der tägliche Preis seine Existenz definiert."Auf die Frage, was ein fairer Goldpreis wäre, erklärt Holmes, dass das Edelmetall angesichts von Faktoren wie negativen Realzinsen und dem enormen Gelddrucken der G7-Staaten definitiv nicht auf dem richtigen Niveau sei: "Ich denke, es sollte fast 1.000 US-Dollar höher liegen."© Redaktion GoldSeiten.de